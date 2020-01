FC Bayern: Vorstellung von Oliver Kahn als Vorstandsmitglied heute im LIVE-TICKER

Oliver Kahn wird heute als Vorstandsmitglied des FC Bayern offiziell vorgestellt. Hier könnt Ihr die Pressekonferenz mit Karl-Heinz Rummenigge, Präsident Herbert Hainer und Kahn im LIVE-TICKER verfolgen.

FC Bayern: Vorstellung von Oliver Kahn heute im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: In zwei Jahren soll Kahn dann den Posten des Vorstandsvorsitzenden übernehmen und damit Karl-Heinz Rummenigge beerben.

Vor Beginn: Nach einem Karriereende schloss der Ex-Keeper sein Studium mit dem Titel "Master of Business Administration" in Salzburg ab und betätigte sich nebenbei als TV-Experte und Unternehmer.

Vor Beginn: Bereits seit dem 1. Januar ist der ehemalige Kapitän der Münchner Mitglied des Vorstands der FC Bayern München AG, heute wird er sich erstmals in dieser Funktion den Fragen der Medienvetreter stellen. Die Pressekonferenz in der Allianz Arena startet um 11 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur offiziellen Vorstellung von Oliver Kahn als Vorstandsmitglied des FC Bayern.

FC Bayern: Kahn-Vorstellung heute im Livestream sehen

Die Vorstellung des 50-Jährigen lässt sich auch im kostenlosen Livestream verfolgen.

Zum einen bietet der FC Bayern einen Livestream auf seiner Webseite an, darüber hinaus überträgt der deutsche Rekordmeister die Pressekonferenz auch via YouTube und via Facebook.

