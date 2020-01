FC Bayern - News und Gerüchte: Dodo, Pongracic und Todibo waren wohl Transfer-Themen

Beim FC Bayern München wurden in den vergangenen Tagen offenbar drei Namen in puncto Wintertransfers diskutiert. Der Mannschaftsrat sieht eher auf der Innenverteidiger-Position Nachbesserungsbedarf. Ein Torhüter wirft dem deutschen Rekordmeisters vor, sich nicht an Absprachen gehalten zu haben.

Hier gibt es News und Gerüchte rund um den FC Bayern München.

FC Bayern: Pongracic, Dodo und Todibo waren offenbar Transfer-Themen

Beim FC Bayern München ist in puncto Transfers offenbar der Name Marin Pongracic diskutiert worden. Das berichtet der kicker am Donnerstag. Der Innenverteidiger, der am Mittwoch für rund zehn Millionen Euro von RB Salzburg zum VfL Wolfsburg gewechselt war, sei demnach ein Kandidat für die von Trainer Hansi Flick angesichts der dünnen Personaldecke beim deutschen Rekordmeister geforderte Soforthilfe gewesen.

Ebenfalls ein Thema soll der brasilianische Rechtsverteidiger Dodo von Shakhtar Donetsk gewesen sein. Allerdings soll nach kicker-Angaben einerseits die Qualität des 21-Jährigen nicht zu den sportlichen Vorstellungen des FCB gepasst haben und andererserseits die von Donetsk geforderte Ablöse zu hoch gewesen sein (25 Millionen Euro). Daher zerschlug sich ein Transfer.

Überhaupt sehe der von Flick im Rahmen des Trainingslagers in Doha befragte Mannschaftsrat keine absolute Dringlichkeit in der Verpflichtung eines Rechtsverteidigers, heißt es in dem betreffenden Bericht des kicker. Diese hatte Flick jedoch kurz vor dem Ende der Hinrunde Mitte Dezember als "sehr hilfreich" bezeichnet. In der Folge wurde der FCB mit Benjamin Henrichs (AS Monaco) und Joao Cancelo (Manchester City) in Verbindung gebracht.

Während Monaco bei Henrichs zuletzt ein Wechsel-Veto einlegte und daher ein Transfer zu RB Leipzig platzte, will City Cancelo nicht ausleihen, sondern lediglich verkaufen. Am Mittwoch berichtete die Sport Bild, dass Thomas Meunier von Paris Saint-Germain im Fokus der Bayern stehe.

FC Bayern München: Mögliche Ab- und Zugänge im Winter © imago images 1/33 Die Personaldecke beim FC Bayern München ist vor dem Rückrundenauftakt extrem dünn. Trainer Hansi Flick fordert daher "auf jeden Fall noch Verstärkung". Doch wer könnte im Winter zum Rekordmeister stoßen? Ein Gerüchte-Überblick. © imago images 2/33 In der Defensive fehlen unter anderem derzeit Niklas Süle (Kreuzbandriss), Javi Martinez (Muskelbündelriss) und Lucas Hernandez (Sprunggelenks-OP). Dazu kommen zwei weitere personelle Fragezeichen in der Offensive. © getty 3/33 Kingsley Coman ist nach seinem Kapseleinriss im Knie nach wie vor nicht fit, leidet nun zudem an einem Infekt. Serge Gnabry plagten in der Vorbereitung hartnäckige Achillessehnenproblemen, allerdings soll er rechtzeitig für das Berlin-Spiel fit sein. © getty 4/33 "Wir haben nur 10 etablierte Feldspieler für den Auftakt in Berlin zur Verfügung", merkte Flick an. In puncto Verstärkungen denke er daher "an mindestens 2 Spieler - auf jeden Fall einen für die Defensive und vielleicht auch für die offensive Außenbahn". © getty 5/33 BENJAMIN HENRICHS: Der dreimalige Nationalspieler stand auf der Wunschliste von Salihamidzic, wie sein Berater kürzlich gegenüber "t-online" preisgab. Allerdings soll sich Henrichs gegen einen Wechsel an die Isar entschieden haben. © getty 6/33 Henrichs' Wahl, das berichtete die "Bild", sei auf RB Leipzig gefallen. Ausschlag gegeben habe eine Gespräch mit RB-Trainer Julian Nagelsmann sowie der langfristige Vertrag, den die Sachsen ihm angeblich bieten. © getty 7/33 Allerdings ist nun wohl auch der Wechsel zu Leipzig geplatzt. Der neue Monaco-Trainer Roberto Moreno sprach zuletzt ein Machtwort und stellt klar: "Henrichs bleibt bei uns!" © getty 8/33 LUKAS KLOSTERMANN: Wie die Bild im Dezember berichtete, soll der polyvalente Außenverteidiger von RB Leipzig "intensiv" vom FC Bayern beobachtet worden sein. Ein Wechsel im Winter ist jedoch unwahrscheinlich. © getty 9/33 Klostermann ist bei RB gesetzt (15 von 17 BL-Spielen über 90 Minuten) und vertraglich noch bis 2021 gebunden. Bedeutet: Er wäre im Sommer nicht ablösefrei zu haben und RB hat somit keinen Druck, ihn unbedingt verkaufen zu müssen. © getty 10/33 Neben dem FCB soll außerdem nach Angaben von Sky auch der FC Barcelona an Klostermann interessiert sein. Wie die tz berichtet, sei ein Transfer des 23-Jährigen beim FCB ohnehin jedoch kein Thema mehr und soll es auch nie wirklich gewesen sein. © getty 11/33 THOMAS MEUNIER: Nach der Absage von Henrichs und dem offenbar nicht vorhandenen Interesse an Klostermann soll der PSG-Rechtsverteidiger nun nach Sport-Bild-Angaben in den Fokus des FCB gerückt sein. © getty 12/33 Meunier, dessen Vertrag 2020 ausläuft, ist unter Tuchel gesetzt - allerdings auch, weil Thilo Kehrer lange ausfiel. Wegen der Vertragssituation gab es im Sommer Spekulationen über einen Meunier-Abschied, allerdings wollte er damals PSG nicht verlassen. © getty 13/33 "Ich habe der Klubführung gesagt, dass ich sehr gerne bleiben würde", sagte Meunier im Juni gegenüber Le Parisien: "Sie haben mir nicht gesagt, dass sie mich unbedingt verkaufen möchten. Sie wissen, dass sie mich irgendwann in der Saison brauchen werden." © getty 14/33 Für den FCB wäre Meunier derweil aufgrund der Vertragssituation eine günstige Alternative, auch wenn PSG nicht zwangsläufig auf Transfereinnahmen angewiesen ist. Meunier wechselte 2016 für nur sechs Millionen Euro von Brügge zu PSG. © getty 15/33 JOAO CANCELO: Der Portugiese wäre eine prominente Verstärkung auf der rechten Abwehrseite. Der FCB soll nach tz-Informationen Manchester City wegen einer Leihe im Januar kontaktiert haben. © getty 16/33 Cancelo kommt unter Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola kaum zum Zug und will vor der EM genügend Spielpraxis. Auch andere Vereine, darunter sein ehemaliger Klub FC Valencia, sind an dem 25-Jährigen dran. © getty 17/33 Zwar signalisierte Guardiola bereits, dass Cancelo grundsätzlich wechseln dürfe, allerdings ist ein Wechsel zum FCB aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen bei dem Deal wohl unwahrscheinlich. City würde Cancelo im Falle eines Abgangs lieber verkaufen. © getty 18/33 Ein Szenario, das bei einem Leihgeschäft mit Valencia wahrscheinlicher wäre. Die Spanier würden ihren ehemaligen Schützling gerne dauerhaft zurückholen, während beim FCB kaum Sicherheit auf eine feste Verpflichtung bestünde. © getty 19/33 RAFINHA: Seine Bayern-Zeit endete im vergangenen Sommer. Der 34-Jährige wechselte ablösefrei zu Flamengo, holte dort die Meisterschaft und die Copa Libertadores und wurde zum besten Außenverteidiger des Wettbewerbs gewählt. © getty 20/33 Aufgrund der angespannten Personallage bot sich Rafinha dem FCB nun an: "Wenn Bayern Hilfe braucht, dann können sie mich anrufen", sagte er der Sport Bild. Sein Vertrag bei Flamengo würde einen Wechsel zurück nach München zulassen. © getty 21/33 UNAI NUNEZ: Für den Fall, dass kein Rechtsverteidiger kommt und Benjamin Pavard weiter seiner aktuellen Position treu bleibt, wäre Nunez ein Kandidat für die Innenverteidigung. Der FCB scoutet den spanischen Nationalspieler seit der U21-EM im Sommer. © getty 22/33 Nunez kann seinen Verein Athletic Bilbao für eine Ausstiegsklausel von 30 Millionen Euro verlassen. Da er aktuell nur Innenverteidiger Nummer drei bei den Basken hinter Inigo Martinez und Yeray Alvarez ist, deutet vieles auf einen Wechsel hin. © getty 23/33 Nach Informationen von SPOX und Goal ist West Ham United bereit, die Klausel von Nunez zu bezahlen. Zudem sind zwei weitere englische Klubs stark an dem 22-Jährigen interessiert. Allerdings würde er am liebsten nach München wechseln. © getty 24/33 LEROY SANE: Bezüglich der Offensiv-Verstärkungen das Dauerthema beim FCB. Seit Sommer arbeiten die Bayern an einer Verpflichtung. Zur neuen Saison soll er kommen, heißt es. Laut "Sport Bild" pocht Sane jedoch bereits auf einen sofortigen Wechsel. © getty 25/33 Dieses Szenario ist allerdings unwahrscheinlich. Zum einen ist Sane nach seinem Kreuzbandanriss zu Saisonbeginn noch immer nicht fit, zum anderen wäre er im Sommer günstiger als aktuell, da sein Vertrag bei City 2021 ausläuft. © getty 26/33 Prognose: Sollte Englands Meister nicht mit dem Preis runtergehen und Sane nicht flehend um einen sofortigen Wechsel bitten, wird es im Januar keinen Wechsel geben. Zumal Flick Spieler will, die "sofort weiterhelfen". © getty 27/33 CHRISTIAN ERIKSEN: Der FC Bayern erkundigte sich bereits vor längerer Zeit schon einmal nach dem Star von Tottenham Hotspur. Nun läuft sein Vertrag im Sommer aus und Eriksen signalisierte bereits, eine Verlängerung nicht anzustreben. © getty 28/33 Bei Jose Mourinho ist er daher oftmals nur noch Reservist. Um einen ablösefreien Abgang zu vermeiden, wäre Eriksen wohl für 20 bis 30 Millionen Euro zu haben, allerdings ist er keiner für die offensive Außenbahn. Wahscheinlichkeit daher sehr gering. © getty 29/33 ABGÄNGE - JEROME BOATENG: Im Sommer schon fast in Italien gelandet, ranken sich nach wie vor Abschiedsgerüchte um den Routinier. Flick schloss einen Abschied im Winter nun aufgrund des personellen Engpasses in der Defensive aber aus. © getty 30/33 Zuvor hatte es noch geheißen, dass Boateng im Falle eines guten Angebots einen Wechsel präferieren würde. Mehrere Medien berichteten, dass es bereits Kontakt mit dem FC Arsenal gegeben hat. © getty 31/33 Die Sport Bild berichtet, dass auch der AC Mailand zuletzt Interesse an einer Boateng-Verpflichtung gezeigt habe. Allerdings sei Boateng bereits vor Weihnachten in einem Gespräch mitgeteilt worden, zumindest bis zum Saisonende bleiben zu müssen. © imago images 32/33 JAVI MARTINEZ: Auch wenn Flick ihm großes Vertrauen entgegenbringt, wird derzeit rege über einen Abschied des verletzten Spaniers spekuliert. © getty 33/33 Martinez‘ Ex-Klub Athletic Bilbao gilt als interessiert. Nach Informationen von SPOX und Goal würde der Defensiv-Allrounder eine Rückkehr zu den Basken aber frühestens im Sommer anpeilen. Tendenz Anfang Januar: Martinez bleibt.

Anders als Flick soll der Mannschaftsrat, dem Manuel Neuer, Thomas Müller, Robert Lewandowski, David Alaba, Thiago und Joshua Kimmich angehören, aufgrund der Ausfälle von Niklas Süle, Lucas Hernandez und Javi Martinez einen Innenverteidiger als bessere Alternative sehen. Diesbezüglich wäre laut kicker auch Jean-Clair Todibo für die Bayern zu haben gewesen, doch der 20-Jährige wechselte am Mittwoch wie auch Pongracic zu einem anderen Bundesliga-Klub. Der FC Schalke 04 lieh das Barca-Juwel bis zum Ende der Saison aus und besitzt darüber hinaus eine Kaufoption.

Obwohl der FCB auch aufgrund der schlechten Erinnerung an Fehleinkauf Serdar Tasci aktuell noch Vorsicht auf dem Wintertransfermarkt walten lässt, sei man sich in der Klubführung einig darüber, dass personell noch nachgebessert werden müsse, schreibt der kicker. Tasci war im Januar 2016 für eine Gebühr in Höhe von 2,5 Millionen Euro von Spartak Moskau ausgeliehen worden, machte anschließend aber lediglich drei Pflichtspiele für den Rekordmeister.

Bayern-Torhüter Hoffmann: "Dann möchte ich die Freigabe"

Bayerns vierter Keeper Ron-Thorben Hoffmann hat seinem Frust über seine aktuelle Lage beim deutschen Rekordmeister freien Lauf gelassen und seinen Abschied im kommenden Sommer angedeutet. Der 20-Jährige, der 2015 aus der Jugend von RB Leipzig nach München kam, wirft dem FCB vor, sich nicht an Absprachen gehalten zu haben.

"Es wurde mir zugesagt, dass die Spiele in der dritten Liga zwischen uns beiden Torhüter wie in der Vergangenheit aufgeteilt werden. Das ist bisher nicht passiert", sagte Hoffmann im Gespräch mit der Bild. Der Torhüter kommt in der laufenden Saison auf gerade einmal ein Spiel in der Bayern-Reserve. Dort hat aktuell Christian Früchtl die Nase vorn.

"Der FC Bayern hat meinen Wechselwunsch abgelehnt, weil der Klub mit vier Torhütern in die Saison gehen wollte", erklärt Hoffmann, der im Sommer Angebote von Union Berlin, einem schwedischen Erstligisten sowie den Drittligisten Magdeburg und Uerdingen gehabt habe.

Erschwerend zu seiner aktuellen Lage kommt für Hoffmann auch der Transfer von Alexander Nübel hinzu. "Die beabsichtigte Verpflichtung von Alexander Nübel war bei den Gesprächen im Sommer mit meinem Berater kein Thema, ändert meine Situation aber durchaus entscheidend", sagte Hoffmann und fügte hinzu: "Wenn mich der FC Bayern als dritter Torhüter sieht und wir in der kommenden Saison in der 3. Liga spielen, bleibt Bayern ein Option für mich. Ansonsten bin ich weg. Dann möchte ich die Freigabe."

FC Bayern München: Spielplan nach der Winterpause