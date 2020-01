FC Bayern - Robert Lewandowski zieht Flick-Kovac-Vergleich: "Kommunikation auf einem anderen Niveau"

Robert Lewandowski hat in einem Interview mit dem polnischen Portal onet.pl Interimstrainer Hans-Joachim Flick für dessen Kommunikationsfähigkeiten gelobt. Zudem sprach er über die Entlassung von Vorgänger Niko Kovac und zeigte sich optimistisch für die bevorstehenden Aufgaben des FC Bayern in Bundesliga und Champions League.

Die Münchner gehen mit vier Punkten Rückstand auf Tabellenführer RB Leipzig in die Rückrunde der Bundesliga - ein Umstand, den sich der Pole nicht so recht erklären kann: "Bis heute bin ich nicht in der Lage zu sagen, wie wir gegen Borussia Mönchengladbach oder Bayer Leverkusen verloren haben. Der (damalige, Anm. d. Red.) Tabellenführer war nicht in der Lage, in unsere Hälfte zu kommen, aber durch ein Wunder haben sie das Spiel gewonnen. Natürlich haben wir aber auch Fehler gemacht."

Neben der Hoffnung auf die Genesung der verletzten und angeschlagenen Spieler wie Kingsley Coman, Serge Gnabry oder Lucas Hernandez ("Bis Ende Januar kommt der Großteil der Spieler wieder und ab Februar sind wir bereit.") fußt Lewandowski seinen Optimismus auch auf Hansi Flick, der die Mannschaft mindestens bis zum Saisonende betreuen wird.

"Flick hat einen großartigen Kontakt mit den Spielern", lobte der 31-Jährige. "Die Kommunikation ist auf einem anderen Niveau (als noch unter Kovac, Anm. d. Red.). Der taktische Gedanke ist für die Mehrheit der Jungs wohl klarer. Wir haben nicht wirklich gewusst, warum wir Fehler machen und wie wir sie beseitigen können. Auf dem höchsten Niveau ist das entscheidend, um um die wichtigsten Trophäen mitzuspielen."

FC Bayern München: Mögliche Ab- und Zugänge im Winter © getty 1/21 Der FC Bayern ging kurz vor der Winterpause personell am Stock. Im letzten Spiel gegen den VfL Wolfsburg standen Trainer Hansi Flick lediglich elf Profi-Feldspieler zur Verfügung. © getty 2/21 Außerdem verletzte sich mit Javi Martinez eine weitere Stammkraft beim Hinrunden-Finale schwer. Der spanische Routinier muss wegen eines Muskelbündelrisses im Oberschenkel mindestens sechs Wochen kürzertreten. © imago images 3/21 Darüber hinaus fallen noch Lucas Hernandez (Innenbandriss im Sprunggelenk) und Niklas Süle (Kreuzbandriss) zum Rückrundenstart aus. Muss der Rekordmeister auf dem Winter-Transfermarkt aktiv werden? © getty 4/21 Es werde "nicht viel passieren", meinte Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Rande des Wolfsburg-Spiels. Gleichwohl werde man sich "alle Optionen offenhalten". SPOX und Goal geben einen Überblick über die möglichen Transferaktivitäten des FCB. © getty 5/21 MÖGLICHE ABGÄNGE - DAVID ALABA: Der FC Chelsea plant laut "Daily Mirror", im Winter ein Angebot in Höhe von rund 70 Millionen Euro für den Verteidiger zu machen. Demnach ist Trainer Frank Lampard unzufrieden mit seiner linken Abwehrseite. © getty 6/21 Alaba gab kürzlich zu, sich grundsätzlich einen Abgang aus der Bundesliga vorstellen zu können. Zunächst habe er aber Ziele mit dem FC Bayern - zudem ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Münchner den Stammspieler jetzt abgeben. © getty 7/21 JEROME BOATENG: Im Sommer schon fast in Italien gelandet, ranken sich nach wie vor Abschiedsgerüchte um den Routinier. Der FCB würde Boateng ob seines personellen Engpasses in der Defensive aber vorzugsweise bis zum Saisonende halten. © getty 8/21 Erhält Boateng ein gutes Angebot, wäre der immer wieder kritisierte Weltmeister von 2014 einer Luftveränderung im Winter gegenüber aber nicht abgeneigt. Mehrere Medien berichten, dass es bereits Kontakt mit dem FC Arsenal gibt. © getty 9/21 JAVI MARTINEZ: Wie Boateng 31, wie Boateng nicht mehr der Schnellste. Auch wenn Flick ihm großes Vertrauen entgegenbringt, wird derzeit rege über einen Abschied des verletzten Spaniers spekuliert. © getty 10/21 Martinez‘ Ex-Klub Athletic Bilbao gilt als interessiert. Nach Informationen von SPOX und Goal würde der Defensiv-Allrounder eine Rückkehr zu den Basken aber frühestens im Sommer anpeilen. Tendenz Anfang Januar: Martinez bleibt. © getty 11/21 MÖGLICHE ZUGÄNGE – BENJAMIN HENRICHS: Der dreimalige Nationalspieler steht auf der Wunschliste von Salihamidzic, wie sein Berater kürzlich gegenüber "t-online" preisgab. Allerdings soll sich Henrichs nun gegen einen Wechsel an die Isar entschieden haben. © getty 12/21 Henrichs' Wahl, das berichtet die "Bild", sei auf RB Leipzig gefallen. Ausschlag gegeben habe eine Gespräch mit RB-Trainer Julian Nagelsmann sowie der langfristige Vertrag, den die Sachsen ihm angeblich bieten. © getty 13/21 Die Bayern hingegen sollen nur ein Leihgeschäft mit der Option auf eine feste Verpflichtung ins Auge gefasst haben. Henrichs ist aber nicht die einzige Option für die Rechtsverteidiger-Position. © getty 14/21 JOAO CANCELO: Der portugiesische Rechtsverteidiger wird ebenfalls mit den Bayern in Verbindung gebracht. Nach Informationen von SPOX und Goal gab es bisher aber keine Kontaktaufnahme zwischen Cancelo und dem FCB. © getty 15/21 Der Profi von Manchester City kommt unter Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola kaum zum Zug und will vor der EM genügend Spielpraxis. Auch andere Vereine, darunter sein ehemaliger Klub FC Valencia, sind an dem 25-Jährigen dran. © getty 16/21 UNAI NUNEZ: Für den Fall, dass kein Rechtsverteidiger kommt und Benjamin Pavard weiter seiner aktuellen Position treu bleibt, wäre Nunez ein Kandidat für die Innenverteidigung. Der FCB scoutet den spanischen Nationalspieler seit der U21-EM im Sommer. © getty 17/21 Nunez kann seinen Verein Athletic Bilbao für eine Ausstiegsklausel von 30 Millionen Euro verlassen. Da er aktuell nur Innenverteidiger Nummer drei bei den Basken hinter Inigo Martinez und Yeray Alvarez ist, deutet vieles auf einen Wechsel hin. © getty 18/21 Nach Informationen von SPOX und Goal ist West Ham United bereit, die Klausel von Nunez zu bezahlen. Zudem sind zwei weitere englische Klubs stark an dem 22-Jährigen interessiert. Allerdings würde er am liebsten nach München wechseln. © getty 19/21 LEROY SANE: Das Objekt der Begierde. Die Bayern arbeiten seit Sommer an einer Verpflichtung des City-Stars. Zur neuen Saison soll er kommen, heißt es, laut “Sport Bild“ pocht Sane jedoch bereits auf einen sofortigen Wechsel an die Isar. © getty 20/21 Dieses Szenario ist allerdings unwahrscheinlich. Zum einen ist Sane nach seinem Kreuzbandanriss zu Saisonbeginn noch immer nicht fit, zum anderen wäre er im Sommer günstiger als aktuell, da sein Vertrag bei City 2021 ausläuft. © getty 21/21 Prognose: Sollte Englands Meister nicht mit dem Preis runtergehen und Sane nicht flehend um einen sofortigen Wechsel bitten, wird es im Januar keinen Wechsel geben. Laut "Brazzo" seien große Transfers mitten in der Saison "immer schwierig".

Lewandowski über Ära Kovac: "Sicher hat etwas gefehlt"

Nach dem 1:5-Debakel bei Eintracht Frankfurt trennten sich Anfang November die Wege vom FCB und Kovac - eine für Lewandowski nachvollziehbare Entscheidung: "Sicherlich hat etwas gefehlt. Wir haben zwar gemeinsam die Meisterschaft und den Pokal geholt, in der Champions League haben wir dafür zu defensiv gespielt und Angst gehabt, anzugreifen. Das war ein Zeitraum, in dem man viel lernen konnte."

In seiner bisherigen Laufbahn spielte Lewandowski unter anderem unter Jürgen Klopp und Pep Guardiola. Er verglich die beiden Übungsleiter: "Pep Guardiola ist ein unglaublicher Taktiker, Jürgen Klopp konntest du wie einen Vater behandeln. Er konnte aus Spielern unglaubliche Dinge herausholen. Es ist kein Zufall, dass seine Teams Tore in der Nachspielzeit schießen. Ich würde sagen, Guardiola ist eher Taktik, Klopp Mentalität."

Besser als im Vorjahr gegen Liverpool wollen es die Münchner im diesjährigen Achtelfinale der Königsklasse (viele Spiele live auf DAZN) machen, wenn am 25. Februar und 18. März die Duelle mit dem FC Chelsea anstehen. Dass die Blues "viele junge, gute Spieler" haben, sieht Lewandowski als Vorteil für seine Mannschaft: "Vielleicht haben sie noch nicht die stabile Form, weil ihnen die Erfahrung fehlt, aber ich bin beeindruckt davon, wie sie spielen. Das wird mit Sicherheit kein einfacher Gegner."

Lewandowski über junge Spielergeneration: "Roter Teppich wird ausgerollt"

Im Interview mit der Sport Bild sprach Lewandowski zudem über den aktuellen Spielernachwuchs. "Es gibt junge Spieler, eine neue Generation, denen sofort der rote Teppich ausgerollt wird, die schon in jungen Jahren unglaublich viel Geld kosten." Diese Spieler und der Hype um sie würden aber keinen Erfolg garantieren: "Für den Erfolg braucht man eine gute Mischung aus Jung und Alt" und eine gute Struktur im Team.

Aufgabe der Trainer sei es, zwischen den Generationen zu "vermitteln", betonte Lewandowski: Die jungen Spieler wollen arbeiten, gewinnen. Die Einstellung ist jedoch anders. Einem älteren Spieler konnte der Trainer einfach sagen: 'Du spielst nicht.' Ein junger Spieler will es erklärt haben, will vielleicht sogar Statistiken sehen."