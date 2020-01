FC Bayern, News und Gerüchte: Deshalb zögerte Bayern mit der Verpflichtung von Timo Werner

Hasan Salihamidzic erklärt, warum der FC Bayern im Sommer Abstand von einer Verpflichtung von Timo Werner genommen hat. Derweil stehtwohleinVerteidiger von Paris Saint-Germain im Fokus der Münchner. Ein neuer Sponsoring-Deal sorgtfür frische Gelderbei den Bayern.

Alle News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

FC Bayern: Deshalb landete Timo Werner nicht in München

Nach langen Spekulationen um einen Wechsel zum FC Bayern, der dank einer Ausstiegsklausel wohl für 25 Millionen Euro möglich gewesen wäre, verlängerte RB-Leipzig-Stürmer Timo Werner im August 2019 seinen Vertrag bis 2023 und traf in der abgelaufenen Hinrunde, wie er wollte (18 Tore und sechs Vorlagen in 16 Bundesliga-Spielen).

Nun hat Hasan Salihamidzic erklärt, warum ein Wechsel des Leipzigers zum FC Bayern nicht zustande kam: "Timo Werner ist ein guter Spieler, der eine hervorragende Hinrunde gespielt hat. Allerdings haben wir mit Robert Lewandowski einen Spieler, der zu unserer Spielweise ideal passt", sagte der Bayern-Sportdirektor in der Sport Bild.

Demnach sei man sich beim FCB unsicher, ob Werners Stärken auch gegen tiefer stehende Gegner zur Geltung kommen würden: "Timo Werner braucht mit seiner Schnelligkeit mehr Räume, die hatte er in dem System, das Leipzig gespielt hat." Das System habe sich nun zwar geändert, aber: "Vorne ist es nicht so eng wie bei uns."

Wie die Sport Bild berichtet, habe insbesondere Ex-Trainer Niko Kovac gegen eine Werner-Verpflichtung votiert, während Nachfolger Hansi Flick einem Transfer deutlich positiver gegenüber stehe.

Problematisch sahen die Bayern-Verantwortlichen zudem die Systemfrage: Die Münchner setzen auf ein System mit einem Stürmer, dieser Platz ist an Robert Lewandowski vergeben (19 BL-Tore in der Hinserie). Zwar herrscht aufgrund der Ausfälle von Kingsley Coman und Serge Gnbary Bedarf auf den Außen, einen Flügelspieler sieht man in Werner jedoch nicht.

Am Dienstag kamen nun Gerüchte auf, dass Werner bei Real Madrid hoch im Kurs stehe. Das berichtete Sky unter Berufung auf eigene Informationen. Ein Angebot der Königlichen für den Nationalspieler sei trotz der Vertragsverlängerung nur noch eine Frage der Zeit, heißt es in dem Bericht. Grund dafür sei eine angebliche Ausstiegsklausel, die es Werner ermöglichen soll, die Leipziger nur ein Jahr nach der Verlängerung seines Arbeitspapiers zu verlassen.

Deloitte-Ranking mit Bayern, BVB, Schalke und Frankfurt: Die 30 umsatzstärksten Klubs in Europa © getty 1/31 Zum 23. Mal hat das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Deloitte in der Football Money League die Umsätze der Klubs aus den europäischen Top-Ligen für 2018/19 berechnet. Vier deutsche Klubs sind in der Top-30. An der Spitze gibt es einen Machtwechsel. © getty 2/31 PLATZ 30: CRYSTAL PALACE (England) - 174,5 Millionen Euro. © getty 3/31 PLATZ 29: FC Porto (Portugal) - 176,2 Millionen Euro. © getty 4/31 PLATZ 28: ZENIT SANKT-PETERSBURG (Russland) - 180,4 Millionen Euro. © getty 5/31 PLATZ 27: EINTRACHT FRANKFURT (Deutschland) - 183,8 Millionen Euro. © getty 6/31 PLATZ 26: FC VALENCIA (Spanien) - 184,7 Millionen Euro. © getty 7/31 PLATZ 25: WOLVERHAMPTON WANDERERS (England) - 195,5 Millionen Euro. © getty 8/31 PLATZ 24: BENFICA LISSABON (Portugal) - 197,6 Millionen Euro. © getty 9/31 PLATZ 23: AJAX AMSTERDAM (Niederlande) - 199,4 Millionen Euro. © getty 10/31 PLATZ 22: LEICESTER CITY (England) - 200 Millionen Euro. © getty 11/31 PLATZ 21: AC MILAN (Italien) - 206,3 Millionen Euro. © getty 12/31 PLATZ 20: SSC NEAPEL (Italien) - 207,4 Millionen Euro (Vorjahresplatzierung: n/a) © getty 13/31 PLATZ 19: FC EVERTON (England) - 213 Millionen Euro (Vorjahresplatzierung: 17) © getty 14/31 PLATZ 18: WEST HAM UNITED (England) - 216,4 Millionen Euro (Vorjahresplatzierung: 20). © getty 15/31 PLATZ 17: OLYMPIQUE LYON (Frankreich) - 220,8 Millionen Euro (Vorjahresplatzierung: n/a). © getty 16/31 PLATZ 16: AS ROMA (Italien) - 231 Millionen Euro (Vorjahresplatzierung: 15). © getty 17/31 PLATZ 15: FC SCHALKE 04 (Deutschland) - 324,8 Millionen Euro (Vorjahresplatzierung: 16). © getty 18/31 PLATZ 14: INTER MAILAND (Italien) - 364,6 Millionen Euro (Vorjahresplatzierung: 14). © getty 19/31 PLATZ 13: ATLETICO MADRID (Spanien) - 367,6 Millionen Euro (Vorjahresplatzierung: 13). © getty 20/31 PLATZ 12: BORUSSIA DORTMUND (Deutschland) - 377,1 Millionen Euro (Vorjahresplatzierung: 12). © getty 21/31 PLATZ 11: FC ARSENAL (England) - 445,6 Millionen Euro (Vorjahresplatzierung: 9). © getty 22/31 PLATZ 10: JUVENTUS (Italien) - 459,7 Millionen Euro (Vorjahresplatzierung: 11). © getty 23/31 PLATZ 9: FC CHELSEA (England) - 513,1 Millionen Euro (Vorjahresplatzierung: 8). © getty 24/31 PLATZ 8: TOTTENHAM HOTSPUR (England) - 521,1 Millionen Euro (Vorjahresplatzierung: 10). © getty 25/31 PLATZ 7: FC LIVERPOOL (England) - 604,7 Millionen Euro (Vorjahresplatzierung: 7). © getty 26/31 PLATZ 6: MANCHESTER CITY (England) - 610,6 Millionen Euro (Vorjahresplatzierung: 5). © getty 27/31 PLATZ 5: PARIS SAINT-GERMAIN (Frankreich) - 635,9 Millionen Euro (Vorjahresplatzierung: 6). © getty 28/31 PLATZ 4: FC BAYERN MÜNCHEN (Deutschland) - 660,1 Millionen Euro (Vorjahresplatzierung: 4). © getty 29/31 PLATZ 3: MANCHESTER UNITED (England) - 711,5 Millionen Euro (Vorjahresplatzierung: 3). © getty 30/31 PLATZ 2: REAL MADRID (Spanien) - 757,3 Millionen Euro (Vorjahresplatzierung: 1). © getty 31/31 PLATZ 1: FC BARCELONA (Spanien) - 840,8 Millionen Euro (Vorjahresplatzierung: 2).

FC Bayern München mit Interesse an Thomas Meunier?

Der FC Bayern hat auf der Suche nach einem weiteren Rechtsverteidiger offenbar Thomas Meunier von Paris Saint-Germain ins Auge gefasst. Das berichtet die Sport Bild am Mittwoch.

Der Vertrag des Rechtsverteidigers von Paris Saint-Germain, der 40 Länderspiele für die belgische Nationalmannschaft bestritt, läuft im Sommer aus, sodass die aktuelle Transferperiode die letzte Möglichkeit für die Pariser wäre, um eine Ablöse zu generieren. Bereits im Sommer hatte es aufgrund der Vertragssituation Spekulationen über einen Abgang von Meunier aus der französischen Hauptstadt gegeben. Der Spieler selbst machte jedoch klar, zumindest bis Sommer 2020 bei PSG bleiben zu wollen.

"Ich habe der Klubführung gesagt, dass ich sehr gerne bleiben würde", sagte Meunier im Juni gegenüber Le Parisien: "Sie haben mir nicht gesagt, dass sie mich unbedingt verkaufen möchten. Sie wissen, dass sie mich irgendwann in der Saison brauchen werden."

Der 28-Jährige wechselte 2016 nach der Europameisterschaft für sechs Millionen Euro vom FC Brügge nach Paris und zählt meist zum Stammpersonal von Thomas Tuchel. In der aktuellen Saison steht er bei zwölf Einsätzen in der Ligue 1 und vier in der Champions League. Auch beim turbulenten 3:3 gegen die AS Monaco am vergangenen Sonntag stand er 90 Minuten auf dem Feld.

Auf der Rechtsverteidigerposition wurde der deutsche Rekordmeister zuletzt auch mit Lukas Klostermann (RB Leipzig), Benjamin Henrichs (AS Monaco) und Joao Cancelo (Manchester City) in Verbindung gebracht. Nach Sport-Bild-Angaben ist ein Wechsel von Klostermann oder Henrichs kein Thema mehr.

Thomas Meunier: Statistiken bei seinen Stationen

Verein Spiele Tore Vorlagen Gelbe Karten Minuten Paris Saint-Germain 120 13 21 17 8.895 FC Brügge 198 20 22 28 15.007

FC Bayern schließt neuen Sponsoring-Deal mit Audi ab

Zusätzliches Geld für Transfers hat der FC Bayern auch dank des neuen Sponsoring-Vertrags mit Audi zur Verfügung. Der bis 2025 laufende Kontrakt mit dem Automobilkonzern wurde bis 2029 verlängert, tritt sofort in Kraft und beschert dem FCB 50 Millionen Euro jährlich. Vorher waren es 35 Millionen.

"Für den FC Bayern ist diese Vereinbarung ein wichtiger strategischer Schritt in die Zukunft", erklärte Bayern-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge.

Audi ist seit 2002 Bayern-Partner und seit 2010 auch Anteilseigner (8,33 Prozent, Wert von circa 200 Millionen Euro). Nun soll die Zusammenarbeit weiter intensiviert werden, zum Beispiel bei der Nachwuchsförderung.

Weitere Informationen gibt es hier