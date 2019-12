FC Bayern: Das erwartet Oliver Kahn nach seiner Rückkehr

Der Umbruch in der Klubführung des FC Bayern München geht weiter: Mit Beginn des neuen Jahres bereitet sich Oliver Kahn auf die Rolle als Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge vor.

Als sein Name fiel, brandete spontan Jubel auf. Oliver Kahn dürfte in diesem Moment bewusst geworden sein, wie groß die Sympathien sind, die er bei den Bayern noch immer genießt, zugleich wurde an diesem 17. November in der Münchner Olympiahalle deutlich, wie groß die Erwartungen an ihn sind.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Da hast Du viel Arbeit, um diese Vorschusslorbeeren zu rechtfertigen", sagte der scheidende Präsident Uli Hoeneß mit Genuss und einem Schmunzeln von der Bühne herab.

Hoeneß hatte an diesem Abend nichts weiter getan, als Kahn als "künftigen Vorstandsvorsitzenden" zu begrüßen, allein das reichte aus, um die Mitglieder zu verzücken.

FC Bayern München: Mögliche Ab- und Zugänge im Winter © getty 1/19 Der FC Bayern ging kurz vor der Winterpause personell am Stock. Im letzten Spiel gegen den VfL Wolfsburg standen Trainer Hansi Flick lediglich elf Profi-Feldspieler zur Verfügung. © getty 2/19 Außerdem verletzte sich mit Javi Martinez eine weitere Stammkraft beim Hinrunden-Finale schwer. Der spanische Routinier muss wegen eines Muskelbündelrisses im Oberschenkel mindestens sechs Wochen kürzertreten. © imago images 3/19 Darüber hinaus fallen noch Lucas Hernandez (Innenbandriss im Sprunggelenk) und Niklas Süle (Kreuzbandriss) zum Rückrundenstart aus. Muss der Rekordmeister auf dem Winter-Transfermarkt aktiv werden? © getty 4/19 Es werde "nicht viel passieren", meinte Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Rande des Wolfsburg-Spiels. Gleichwohl werde man sich "alle Optionen offenhalten". SPOX und Goal geben einen Überblick über die möglichen Transferaktivitäten des FCB. © getty 5/19 MÖGLICHE ABGÄNGE – JEROME BOATENG: Im Sommer schon fast in Italien gelandet, ranken sich nach wie vor Abschiedsgerüchte um den Routinier. Der FCB würde Boateng ob seines personellen Engpasses in der Defensive aber vorzugsweise bis zum Saisonende halten. © getty 6/19 Doch was will Boateng? Erhält er ein gutes Angebot, wäre der immer wieder kritisierte Weltmeister von 2014 (15 Einsätze in dieser Saison) einer Luftveränderung sicherlich nicht abgeneigt. Stand jetzt ist eine Trennung im Sommer aber wahrscheinlicher. © getty 7/19 JAVI MARTINEZ: Wie Boateng 31, wie Boateng nicht mehr der Schnellste. Auch wenn Flick ihm großes Vertrauen entgegenbringt, wird derzeit rege über einen Abschied des verletzten Spaniers spekuliert. © getty 8/19 Martinez‘ Ex-Klub Athletic Bilbao gilt als interessiert. Nach Informationen von SPOX und Goal würde der Defensiv-Allrounder eine Rückkehr zu den Basken aber frühestens im Sommer anpeilen. Tendenz Ende Dezember: Martinez bleibt. © getty 9/19 MÖGLICHE ZUGÄNGE – BENJAMIN HENRICHS: Der dreimalige Nationalspieler steht auf der Wunschliste von Salihamidzic, wie sein Berater kürzlich gegenüber "t-online" preisgab. Allerdings habe Karl-Heinz Rummenigge das letzte Wort. © getty 10/19 Henrichs, seit 2018 bei der AS Monaco unter Vertrag, wird auch von RB Leipzig umworben. Er wäre auf mehreren Defensivpositionen einsetzbar, vor allem aber auf der rechten Abwehrseite. © getty 11/19 Sollte Henrichs kommen, könnte der aktuell häufig als Rechtsverteidiger agierende Benjamin Pavard wieder ins Abwehrzentrum rücken – und Joshua Kimmich auf der von ihm bevorzugten Sechser-Position bleiben © getty 12/19 JOAO CANCELO: Der portugiesische Rechtsverteidiger wird ebenfalls mit den Bayern in Verbindung gebracht. Nach Informationen von SPOX und Goal gab es bisher aber keine Kontaktaufnahme zwischen Cancelo und dem FCB. © getty 13/19 Der Profi von Manchester City kommt unter Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola kaum zum Zug und will vor der EM genügend Spielpraxis. Auch andere Vereine, darunter sein ehemaliger Klub FC Valencia, sind an dem 25-Jährigen dran. © getty 14/19 UNAI NUNEZ: Für den Fall, dass kein Rechtsverteidiger kommt und Pavard weiter seiner aktuellen Stammposition treu bleibt, wäre Nunez ein Kandidat für die Innenverteidigung. Der FCB scoutet den spanischen Nationalspieler seit der U21-EM im Sommer. © getty 15/19 Nunez kann seinen Verein Athletic Bilbao für eine Ausstiegsklausel von 30 Millionen Euro verlassen. Da er aktuell nur Innenverteidiger Nummer drei bei den Basken hinter Inigo Martinez und Yeray Alvarez ist, deutet vieles auf einen Wechsel hin. © getty 16/19 Nach Informationen von SPOX und Goal ist West Ham United bereit, die Klausel von Nunez zu bezahlen. Zudem sind zwei weitere englische Klubs stark an dem 22-Jährigen interessiert. Allerdings würde er am liebsten nach München wechseln. © getty 17/19 LEROY SANE: Das Objekt der Begierde. Die Bayern arbeiten seit Sommer an einer Verpflichtung des City-Stars. Zur neuen Saison soll er kommen, heißt es, laut “Sport Bild“ pocht Sane jedoch bereits auf einen sofortigen Wechsel an die Isar. © getty 18/19 Dieses Szenario ist allerdings unwahrscheinlich. Zum einen ist Sane nach seinem Kreuzbandanriss zu Saisonbeginn noch immer nicht fit, zum anderen wäre er im Sommer günstiger als aktuell, da sein Vertrag bei City 2021 ausläuft. © getty 19/19 Prognose: Sollte Englands Meister nicht mit dem Preis runtergehen und Sane nicht flehend um einen sofortigen Wechsel bitten, wird es im Januar keinen Wechsel geben. Laut "Brazzo" seien große Transfers mitten in der Saison "immer schwierig".

Kahn legt am Mittwoch beim FC Bayern los

Am kommenden Mittwoch wird der "Titan" offiziell seine Arbeit beim deutschen Rekordmeister aufnehmen, zunächst als einfaches Mitglied des Vorstandes, in zwei Jahren dann, ab dem 1. Januar 2022, soll er als Klubchef und damit Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge (64) maßgeblich die Zukunft gestalten.

Dass Kahn (50) der starke Mann beim FC Bayern werden sollte, war die Idee von Hoeneß. Wie so vieles bei der Neuaufstellung des Klubs die Idee von Hoeneß war. Er setzte sich für Herbert Hainer als Vereinspräsident und Aufsichtsratsvorsitzender ein, er sorgte dafür, dass Sportdirektor Hasan Salihamidzic zum Sportvorstand befördert wird. Und während einer Plauderei über Gott und die Welt mit Kahn habe es "irgendwann bei mir Klick gemacht", verriet Hoeneß. Klick, Kahn, Klubchef.

Hoeneß hat sich geradezu in Schwärmereien ergangen über Kahn, der vor allem zwei wichtige Einstellungskriterien erfüllt: Er bringt aus seinen 14 Jahren beim FC Bayern, die er sportlich mit dem Gewinn der Champions League 2001 krönte, den unbedingt gewünschten Stallgeruch mit; mehr noch: Wie wohl kein zweiter Spieler hat der ehemalige Nationaltorhüter das "Mia san mia" vorgelebt. "Oliver kennt den Fußball, er kennt die Wirtschaft, und er trägt die DNA des FC Bayern in sich", sagte Hoeneß.

Rummenigge über Kahn: "Muss ins kalte Wasser springen"

Kahn hat gleich einen Vertrag über fünf Jahre bekommen, die ersten beiden werden dabei Lehrjahre sein. "Ich halte meinen Nachfolger Oliver Kahn für fähig", sagte Klubchef Rummenigge im Interview mit dem SID, er habe sich auch "Gedanken gemacht, wie das sogenannte 'Onboarding' ablaufen könnte. Das werde ich mit ihm abstimmen und ihn ab Januar dabei unterstützen". Und nein, versicherte Rummenigge: "Ich habe kein Problem damit, meinen Platz nach Ablauf meines Vertrages zu räumen."

Kahn ist sich der Herausforderungen bewusst, die in zwei Jahren als Klubchef auf ihn zukommen. "Das ist keine Position, die man einfach von heute auf morgen bekleiden kann, indem man sagt: 'Servus, hier bin ich, wo ist mein Schreibtisch und jetzt fange ich an'", betonte er im ZDF. "Er muss ins kalte Wasser springen", sagt Rummenigge. Wichtig sei ein funktionierendes Netzwerk, das sich Kahn "in kürzester Zeit" aufbauen müsse. "Aber", betont der Klubchef, "ich traue ihm das zu. Er ist ausgeschlafen - und er ist viel entspannter als früher."

Oliver Kahn: Die Karriere des Torwart-Titans in Bildern © getty 1/39 Oliver Kahn zählt zu den besten Torhütern der Fußball-Geschichte. SPOX blickt auf die großartige Karriere des Titans zurück. © getty 2/39 Oliver Kahn hält weiterhin den Rekord für die meisten "Weißen Westen" in der Bundesliga. 196 Mal bekam Kahn - zur Freude seiner Mitspieler - kein Gegentor. Dahinter folgen Manuel Neuer (178 Mal) und Oliver Reck (172 Mal). © getty 3/39 In 557 Bundesligaspielen stand Oliver Kahn im Tor. Rekord für die meisten Spiele eines Torwarts! 23 Partien mehr als Eike Immel und 45 Spiele mehr als Ulrich Stein. © getty 4/39 Mit noch einem Rekord kann Kahn sich rühmen: Die meisten Bundesliga-Siege! 310 Mal ging der Titan als Sieger vom Platz, 19 mehr als der Zweitplatzierte Manfred Kaltz und 60 mehr als der Dritte, Philipp Lahm. © getty 5/39 So fing alles an: In der Saison 1987/88 rückte Kahn in den Profikader seines Heimatvereins Karlsruher SC. Sein Debüt feierte er am 27. November gegen den 1. FC Köln. © getty 6/39 Kahns Durchbruch ließ jedoch noch auf sich warten. Erst 1990 erkämpft er sich einen Stammplatz im Team von Winfried Schäfer. Von jener Saison an machte der Blondschopf auch außerhalb von Baden von sich reden. © getty 7/39 1994 wurde Kahn erstmals zur Nationalmannschaft eingeladen. Bei der WM in den USA stand der damals 25-Jährige als dritter Torhüter hinter Bodo Illgner und Andreas Köpke im deutschen Aufgebot. Zu einem Einsatz reichte es nicht. © getty 8/39 Kahn geriet trotzdem in die Schlagzeilen: Der FC Bayern verpflichtete ihn als Nachfolger von Raimond Aumann für 4,6 Millionen Mark. So viel war bis dahin noch nie für einen Bundesliga-Keeper gezahlt worden. © getty 9/39 Gelegenheit, diese Summe zu rechtfertigen, bot sich Kahn in seiner ersten Saison in München aber nicht. Am 26. November 1994 erlitt er in einem Spiel gegen Bayer Leverkusen einen Kreuzbandriss. © getty 10/39 "So wie der aus seinem Tor kommt, selbst wenn er keine Chance mehr hat, musste das irgendwann passieren", sagte Mario Basler über Kahns Verletzung. Der Karlsruher wäre jedoch nicht zum Titan geworden, wenn ihn solche Rückschläge beunruhigt hätten. © getty 11/39 1996 gewann er seinen ersten Titel mit dem FCB. Im Finale des UEFA-Cups setzten sich Kahn und Co. mit 3:1 gegen Girondins Bordeaux durch. Der Beginn einer einzigartigen Erfolgsgeschichte. © getty 12/39 Kahn entwickelte sich Schritt für Schritt zum Leistungsträger und Leader. Während ihn die eigenen Fans wegen seines unbändigen Siegeswillens und seiner spektakulären Paraden ins Herz schlossen... © getty 13/39 ...wurde er zum Feindbild der gegnerischen Anhänger. Das bekam er vor allem bei Auswärtsspielen gegen Borussia Dortmund zu spüren, als regelmäßig Bananen in seinen Sechzehner flogen. © getty 14/39 Unvergessen der 12. April 2000, als ein Fan des SC Freiburg Kahn mit einem Golfball bewarf. Der Täter war damals gerade einmal 16 Jahre alt. "Es geht nur um den Sport. Was da passiert, ist der reine Wahnsinn", wütete Kahn im Nachhinein. © getty 15/39 Kahn war allerdings selbst kein Kind von Traurigkeit. Hin und wieder brannten auf dem Platz die Sicherungen in ihm durch. So wie zum Beispiel am 3. April 1999 gegen den BVB, als er Andreas Möller erst ans Ohr... © getty 16/39 ...und Heiko Herrlich kurz darauf an die Gurgel ging. "Er hat nur geknabbert, nicht gebissen", sagte Herrlich später. Die Vampir-Attacke blieb unbestraft, zeigte aber Wirkung: Der FCB drehte ein 0:2 in ein 2:2. Ein wichtiger Schritt Richtung Meistertitel. © getty 17/39 Jene Saison sollte dem Titan aber negativ in Erinnerung bleiben. Die Bayern verspielten im Champions-League-Finale gegen Manchester United eine 1:0-Führung in der Nachspielzeit. Die schlimmste Niederlage für Kahn auf Vereinsebene. © getty 18/39 "Ich war gefühlt nicht mehr auf der Erde", sagte Kahn viele Jahre später über die Schmach von Barcelona. © getty 19/39 Auch in der deutschen Nationalmannschaft lief es zu jener Zeit nicht besonders rosig für Kahn. Weder bei der EM 1996 noch WM 1998 schaffte er es, das Trainerteam um Sepp Maier von sich zu überzeugen und zur Nummer eins aufzusteigen. © getty 20/39 Andreas Köpke erhielt den Vorzug vor Kahn. "Ich bin nicht der ewige Hanswurst", klagte der Bayern-Schlussmann damals offenkundig über seine Rolle als Ersatzmann. © getty 21/39 Das Mentalitätsmonster wandelte den Frust über Rückschläge aber in positive Energie um. Mit legendären Sprüchen wie "Eier, wir brauchen Eier" oder "Weiter, immer weiter" pushte er nicht nur sich, sondern auch seine Kollegen zu Höchstleistungen. © getty 22/39 Kahn verschaffte sich mit seinen Auftritten Respekt. Der ehemalige argentinische Nationaltorwart Hugo Gatti formulierte es einmal treffend: "Wer Kahns Gesicht sah, bekam Angst." © getty 23/39 Angst vor Kahn hatten offenbar auch die Spieler des FC Valencia im Elfmeterschießen des Champions-League-Finales 2001. Kahn machte sich mit drei parierten Strafstößen endgültig beim FC Bayern unsterblich. © getty 24/39 "Ich weiß selbst nicht, wie ich das gemacht habe", meinte Kahn nach seiner denkwürdigen Leistung im Mailänder San Siro. "Das war wie im Rausch, ich war in einem Trance-Zustand und habe die Zuschauer um mich herum gar nicht wahrgenommen." © getty 25/39 Für Kahn war 2000/01 eine "perfekte Saison": Er und seine Kollegen holten nach einem emotionalen Finish gegen den Hamburger SV am letzten Spieltag auch noch die Meisterschaft und stürzten Schalke 04 ins Tal der Tränen. © getty 26/39 2001 gewann er zudem eine von insgesamt drei Auszeichnungen zum Welttorhüter des Jahres. Da kann man sich schon einmal einen schönen Ferrari gönnen, dachte sich der Titan offenbar. © getty 27/39 Kahns harte Arbeit zahlte sich endlich auch in der Nationalmannschaft aus. 2002 fuhr er als Stammtorwart mit zur Weltmeisterschaft nach Japan und Südkorea. © getty 28/39 Deutschland spielte auch dank Rückhalt Kahn ein starkes Turnier und drang bis ins Endspiel vor. © getty 29/39 Die Brasilianer waren am Ende jedoch eine Nummer zu groß für die Truppe von Rudi Völler. Ein Doppelpack von Ronaldo besiegelte die Niederlage. Kahn, der nicht seinen besten Tag erwischt hatte, war am Boden zerstört. © getty 30/39 Kahn kauerte mit zusammengekniffenen Augen auf dem Rasen des International Stadiums von Yokohama, an seinen linken Torpfosten gelehnt - bis Ronaldo ihm aufhalf. "Kahn, der Schreckliche, ist auch nur ein Mensch", schrieb die spanische Zeitung AS daraufhin. © getty 31/39 Dass er als erster Torwart überhaupt zum besten Spieler der WM gekürt wurde und weitere namhafte Individual-Preise abstaubte, tröstete den Titan nicht. © getty 32/39 Für Kahn stand immer die Mannschaft im Vordergrund. Auch, als er 2006 bei der WM überraschend nur die Nummer zwei hinter Jens Lehmann war, stellte er sich in den Dienst des Kollektivs und half Lehmann sgoar. © getty 33/39 Die Katze, wie Kahn immer wieder wegen seiner Hechtsprünge genannt wurde, gab auch in hohem Alter noch alles... © getty 34/39 ...und legte sich mit jedem an, der ihn nervte. Mit dieser Geste riet Kahn einem Schiedsrichter, sich schleunigst eine neue Brille zuzulegen. © getty 35/39 Kahn war eben ein echter Typ mit Ecken und Kanten. Deshalb schlossen ihn die Fans in ihre Herzen. © getty 36/39 Als er 2008 seine aktive Karriere beendete, bereiteten ihm die Zuschauer in der Allianz Arena einen gebührenden Abschied. © getty 37/39 Der Titan verabschiedete sich mit acht Deutschen Meisterschaften vom FCB. Bis heute gewann kein Spieler mehr. Zudem holte er neben dem CL-Coup von 2001 sechs Mal den DFB-Pokal, einmal den Weltpokal und sechs Mal den Ligapokal. © getty 38/39 Seit seinem Karriereende ist Kahn als TV-Experte für das ZDF tätig. Sein Vertrag bei dem Sender läuft offiziell noch 2020. Womöglich steigt er aber vorher aus - schließlich lockt ihn laut der Sport Bild und der Süddeutschen Zeitung der FC Bayern. © getty 39/39 In Zukunft leitet Kahn die Geschicke des Vereins. Er soll als Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge aufgebaut werden und 2020 zu seinem Verein zurückkehren.

Kahn fliegt mit ins Trainingslager nach Katar

An der Säbener Straße erzählen sie sich, dass sich Kahn mit Akribie auf seinen Arbeitsbeginn vorbereitet hat. Und er bringt neben Stallgeruch und der Bayern-DNA eine weitere wichtige Komponente mit. "Wir brauchen in der Führungsposition einen, der ehemaliger Fußballspieler war", betonte Hoeneß, das sei schon "sehr hilfreich, wenn du mit einem Joshua Kimmich, mit einem Robert Lewandowski, mit einem Leroy Sane diskutierst."

Zeit für derartige Gespräche gibt es bereits in der kommenden Woche. Am Samstag tritt Kahn gleich seine erste Dienstreise an: Er fliegt mit ins Trainingslager nach Katar.

FC Bayern: Die nächsten fünf Pflichtspiele