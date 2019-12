FC Bayern, News und Gerüchte: Dietmar Hamann kritisiert Hansi Flick

Dietmar Hamann hat wegen Joshua Kimmich Kritik an Hansi Flick geübt. Hasan Salihamidzic will trotz der beiden Bundesliga-Pleiten in Serie am Trainer-Fahrplan festhalten. Und: Robert Lewandowski hat plötzlich Ladehemmung. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, News: Hamann kritisiert Flick

Sky-Experte Dietmar Hamann hat Bayern Münchens Trainer Hansi Flick für dessen Entscheidung, Joshua Kimmich im Top-Spiel der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach (1:2) wieder auf der Position des Rechtsverteidigers aufzubieten, kritisiert.

"Natürlich haben sie mit ihm auf der rechten Seite sehr viel Offensivkraft. Aber das hatten sie auch mit Benjamin Pavard. Ich muss sagen: Ich verstehe es nicht wirklich. Es ist das erste Mal, dass er unter Flick auf der Rechtsverteidigerposition aufgeboten wird", hatte er noch vor dem Spiel gesagt.

Und Hamann weiter: "In den Räumen zwischen der Viererkette und dem Mittelfeld lassen sich ein Plea, Thuram und Embolo immer wieder fallen. Da braucht es auf Bayern-Seite einen Spieler, der organisiert und dagegenhält. Und das kann Kimmich."

Kimmich spielte unter Flick zum ersten Mal wieder in der Viererkette, nachdem er zuvor immer im defensiven Mittelfeld aufgelaufen war - Pavard saß dafür auf der Bank.

"Benjamin hat jedes Spiel gemacht. Für uns war wichtig, dass vorne noch mehr Zug dazukommt. Das erhoffen wir uns durch Joshua, dass da noch mehr Zug da ist", hatte Flick seine Entscheidung zur Umstellung erklärt.

Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München: Die Noten und Einzelkritiken © getty 1/28 Ein Linksverteidiger wird zum Matchwinner für Borussia Mönchengladbach. Beim FC Bayern tätigt Trainer Hansi Flick zwei schicksalsträchtige Wechsel. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images 2/28 Yann Sommer: Musste nach 25 Minuten Müllers Versuch aus der Ecke kratzen. Wenig später mit dem Klops und Riesenglück - aber auch schneller Reaktion. Das 0:1 ist wohl nicht unhaltbar. Insgesamt fünf Paraden. Note: 4. © getty 3/28 Stefan Lainer: Verbiss sich in seine Gegenspieler, extrem nah am Mann. Konnte Coman mehrfach nicht am Flanken hindern, auch gegen Davies im Laufduell mit Problemen. 44 Prozent Zweikämpfe. Note: 4. © getty 4/28 Matthias Ginter: Klärte in der ersten Hälfte einiges weg, gewann aber nur ein Drittel seiner Zweikämpfe. In Halbzeit zwei deutlich verbessert, meiste Ballaktionen in seinem Team. Note: 3,5. © getty 5/28 Nico Elvedi: Guter Auftritt des Schweizers, räumte einiges ab und erlaubte sich kaum Ballverluste. Gewann drei Viertel seiner Zweikämpfe, dazu gute Passquote. Note: 2,5. © getty 6/28 Ramy Bensebaini: Der Doppelpacker pennte bei Thiagos Lupfer-Freistoß gegen Lewandowski, in seinem Rücken war links oft zu viel Platz. Rehabilitierte sich aber mit dem wuchtigen Kopfball zum 1:1 und übernahm beim Elfer Verantwortung. Note: 2. © getty 7/28 Denis Zakaria: Sehr viel unauffälliger als zuletzt und mit einigen Unachtsamkeiten. Hatte genug damit zu tun, Löcher zu stopfen und Bälle zu erobern, Zeit für Offensivaktionen blieb da nicht. Note: 3,5. © getty 8/28 Laszlo Benes: Ein rüdes Einsteigen brachte ihm schon nach fünf Minuten Gelb ein, musste danach wegbleiben. Offensiv nahezu unsichtbar. Machte nach 57 Minuten Platz für Embolo. Note: 4,5. © getty 9/28 Jonas Hofmann: Schwache erste Hälfte mit nur acht Ballaktionen, dafür aber einigen Fehlern. Ließ sich etwa von Kimmich vor dessen Abschluss abschütteln. Nach dem Gegentreffer viel besser im Spiel, legte den Ausgleich auf. Note: 3,5. © imago images 10/28 Alassane Plea: Viel Pressing und Laufarbeit, musste dazu viel vom eigenen Tor abhalten - verbuchte so den ersten Gladbacher Torschuss nach 40 Minuten. Gewann die Hälfte seiner Zweikämpfe, musste nach Foul von Boateng verletzt raus. Note: 3,5. © getty 11/28 Lars Stindl: Erstmals seit April in der Startelf, agierte zentral etwas hinter Plea und Thuram. Gegen den Ball lange Manndecker gegen Thiago. Offensiv fehlte lange die Abstimmung, dann mit der Riesenchance zum 2:1. Note: 4. © getty 12/28 Marcus Thuram: Zuerst presste, dann verteidigte der Angreifer, in Halbzeit eins ohne Offensivaktion und mit nur einem Pass zum Mitspieler. Nach dem Gegentor strahlte er endlich auch mal Gefahr aus, holte den Elfmeter gegen Martinez heraus. Note: 3. © getty 13/28 Breel Embolo: Kam nach 57 Minuten für den schwachen Benes ins Spiel, sorgte sofort für Druck nach vorn. Blieb am Ende aber ohne Torschuss und gewann nur jeden vierten Zweikampf. Note: 4. © getty 14/28 Patrick Herrmann: Ersetzte den verletzten Plea, setzte sofort einen Kopfball knapp am Tor vorbei (64.). Ackerte im Anschluss fleißig mit. Note: 3. © imago images 15/28 Raffael: Kam in der 85. Minute für Stindl, durfte so noch über den späten Siegtreffer jubeln. Keine Bewertung. © getty 16/28 Manuel Neuer: War über weite Strecken völlig unterbeschäftigt. Erstmals eingreifen musste Neuer in der 41., als er einen Schuss von Plea problemlos aufnahm. Bei den beiden Gegentoren chancenlos. Note: 3,5. © getty 17/28 Joshua Kimmich: Nur die Torlinientechnik verhinderte Kimmichs 1:0 - sein Schuss in der 27. war um Millimeter nicht hinter der Torlinie. Weniger offensivfreudig, als man es von ihm gewohnt ist. Note: 3,5. © getty 18/28 Jerome Boateng: Von Gladbach kam über weite Strecken wenig, aber wenn doch, war meist Boateng zur Stelle. Seine zwei klärenden Aktionen waren Bestwert beim FC Bayern. Sah nach einem Foul an Thuram Gelb und musste in der 68. angeschlagen runter. Note: 3. © getty 19/28 David Alaba: Unspektakulärer, aber grundsolider Auftritt des umgeschulten Innenverteidigers. Stark vor allem im Aufbauspiel mit einer Passquote von knapp 94 Prozent. Note: 3,5. © getty 20/28 Alphonso Davies: War vor allem in der Anfangsphase ein dynamischer Aktivposten mit viel Zug nach vorne - daran konnte auch ein rüdes Foul von Benes nichts ändern. Baute mit zunehmender Spieldauer ab. Starke Zweikampfquote von knapp 71 Prozent Note: 3. © getty 21/28 Thiago: In der 16. chippte er den Ball bei einem Freistoß über die Mauer perfekt zu Lewandowski, der jedoch vergab. Die einfacheren Pässe gelangen ihm aber oftmals nicht. Für seine Verhältnisse eine sehr schwache Passquote von knapp 80 Prozent. Note: 3,5. © getty 22/28 Leon Goretzka: An der Seite von Thiago war Goretzka kaum im Spiel, bis zur Halbzeit hatte er lediglich 20 Ballaktionen. Nach der Pause zumindest etwas aktiver. Note: 4. © getty 23/28 Corentin Tolisso: Ging nach 20 Minuten ohne Fremdeinwirkung zu Boden und musste daraufhin ausgewechselt werden. Muskuläre Probleme im Oberschenkel. Keine Bewertung. © getty 24/28 Thomas Müller: Trieb sich überall herum und versprühte dabei in Hälft eins Gefahr. Scheiterte in der 26. am starken Sommer und legte später Perisic das 1:0 auf. Bereits sein neunter Assist in dieser Bundesligasaison. Note: 3. © getty 25/28 Kingsley Coman: Dribbelte sich immer wieder gut durch die gegnerische Abwehrreihe, traf dann aber meist die falschen Entscheidungen. Seine Flanken und Schüsse waren zu unpräzise. Note: 4. © getty 26/28 Robert Lewandowski: Probierte viel und schoss aus allen Lagen - zielte aber stets zu ungenau. Mal ging der Ball links vorbei, mal rechts und mal drüber. In der zweiten Halbzeit kam er kaum mehr in Abschlusspositionen. Note: 4. © getty 27/28 Ivan Perisic: Kam in der 20. für den angeschlagenen Tolisso ins Spiel und brachte fortan Schwung über die linke Seite. Traf nach toller Ballbehandlung in der 49. zum 1:0. Note: 2,5. © getty 28/28 Javi Martinez: Ersetzte in der 68. den angeschlagenen Boateng. Sah zunächst Gelb und räumte dann in der Nachspielzeit im eigenen Strafraum Thuram ab. Gelb-Rot und Elfmeter für Gladbach - die Niederlage für den FC Bayern. Note: 5.

FC Bayern: Die Stimmen zum Spiel in Gladbach

Hansi Flick: "Wichtig ist, dass wir auf der einen Seite gut Fußball spielen. Das haben wir in der ersten Halbzeit gemacht und viele Chancen herausgespielt. Natürlich ist es ärgerlich, dass wir die Möglichkeiten nicht reinmachen, dadurch lassen wir Gladbach im Spiel. Das ist eine Situation, die wir normalerweise früher hätten zumachen müssen. Genauso wie es letzte Woche gegen Leverkusen war. Die Mannschaft hat die Qualität, Tore zu erzielen. Sie setzt es aktuell aber leider nicht um. Am Ende ist es aber halt so, dass der Fußball mit Toren abgerechnet wird."

Joshua Kimmich: "Ich ärgere mich unendlich. In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt und hatten viele Chancen. Aber wir haben uns nicht belohnt. Nach der Pause sind wir verdient in Führung gegangen. Danach ist Gladbach besser ins Spiel gekommen, ohne aber die herausragenden Chancen zu haben. Am Ende haben wir jetzt zwei Spiele gut gespielt, aber beide verloren. Ich könnte durchdrehen."

Thomas Müller: "Das Spiel hier in dieser Situation zu verlieren, ist brutal. Nach unserem Tor hatten wir weniger Kontrolle als in den ersten 50 Minuten. Dann bekommen wir ein Tor nach einer Standardsituation, was natürlich tödlich ist, und am Ende einen unnötigen Elfmeter. Fußball ist schnelllebig, auch während einer Partie. Am Ende können wir uns für das über weite Strecken gute Spiel nichts kaufen."

FC Bayern, News: Salihamidzic äußert sich zu Flick

Trotz der beiden Niederlagen gegen Bayer Leverkusen (1:2) und in Mönchengladbach (1:2) hält Sportdirektor Hasan Salihamidzic an der Marschroute, dass die Trainerfrage bis zur Winterpause geklärt ist, fest.

"Wir haben in der ersten Halbzeit gesehen, dass es läuft. Nein, da hat sich nichts verändert", sagte Salihamidzic bei Sky. Heißt: Flick bleibt mindestens bis zum Jahresende Coach des FCB.

Nach der Hinrunde soll die Zukunft von Flick gemeinsam erörtert und festgelegt werden, erklärte "Brazzo" weiter.

Flick meinte dazu: "Ich warte ab bis nach dem Wolfsburg-Spiel, ich kann mir im Leben viel vorstellen. Ich mache mir darüber überhaupt keine Gedanken, weil ich im Moment andere Dinge habe, um die ich mich kümmern muss."

FC Bayern, News: Lewandowski hat plötzlich Ladehemmung

Robert Lewandowski hat in der ersten Phase der Saison alles in Grund und Boden geschossen. In bislang 22 Pflichtspielen erzielte der Pole 27 Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor.

In der Bundesliga hat Lewandowski nun allerdings drei Mal in Folge nicht getroffen, auch in Gladbach vergab der 31-Jährige zwei gute Möglichkeiten.

Die Folge: In der Bundesliga-Torjägerliste sitzt Timo Werner von RB Leipzig dem Bayern-Stürmer im Nacken. Während Lewy 16 Tore auf dem Konto hat, steht Werner mittlerweile bei 15 Buden. Dritter ist Rouwen Hennings (Fortuna Düsseldorf) mit zehn Toren.

FC Bayern München: Spielplan bis zur Winterpause