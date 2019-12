FC Bayern hadert nach Gladbach-Schock mit sich selbst: "Ich könnte durchdrehen"

50 Minuten pure Dominanz, Chancen en masse, aber nur ein Tor und am Ende eine Last-Minute-Pleite: Der FC Bayern München hadert nach dem 1:2 (0:0) bei Tabellenführer Borussia Mönchengladbach mit sich und der eigenen Ineffizienz und formuliert das in ungewohnter Deutlichkeit. Der Tonus: Die Lage ist ernster als im vergangenen Winter.

"Wer glaubt, dass es so wie in der letzten Saison läuft, der ist komplett fehl am Platz." So ruhig und besonnen Joshua Kimmich diesen Satz kurz nach der Niederlage des FC Bayern in Mönchengladbach auch von sich gab, man kam nicht umhin, die Bitterkeit in seinen Worten zu bemerken. "Ich könnte durchdrehen", schob Kimmich noch in aller Deutlichkeit nach.

Eine Deutlichkeit, die so ziemlich jeder Bayern-Protagonist, der auf dem Gang von der Kabine zum Mannschaftsbus noch einen kurzen Halt bei den Medienvertretern machte, an den Tag legte.

Sieben Punkte Rückstand auf Gladbach an der Spitze, nur Tabellenplatz sieben. Der deutsche Rekordmeister befindet sich in einer ähnlichen Situation wie schon zum gleichen Zeitpunkt in der vergangenen Saison. Die endete nach zwischenzeitlich sogar neun Punkten Rückstand auf Borussia Dortmund mit dem Meistertitel. Ein Szenario, das sich für Kimmich so nicht wiederholen wird.

"Man kann es nicht vergleichen", stellte Kimmich klar: "Wir spielen zwar besseren Fußball als noch im letzten Winter, aber es sind momentan mehr Mannschaften vor uns. Auch wenn es 'nur' sieben Punkte sind, wird es in diesem Jahr deutlich schwieriger." Eigentlich habe er gehofft, dass nach der Niederlage gegen Leverkusen am vergangenen Samstag schon vor dem Spiel in Gladbach die Alarmsignale angegangen seien.

Eine Hoffnung, die erst nach dem bis dahin noch unverdienten Ausgleich einer erschreckend harmlosen Borussia durch einen Kopfball von Ramy Bensebaini in der 60. Minute zu bröckeln begann und in der Nachspielzeit durch den dann nicht gänzlich unverdienten Siegtreffer Bensebainis aus elf Metern endgültig erlosch.

"Nach dem Gegentor hat Gladbach gezeigt, warum sie vorne stehen", sagte Bayerns Interimstrainer Hansi Flick hinterher. Was er nicht aussprach, war: Nach dem Gegentor haben die Bayern gezeigt, warum sie nicht vorne stehen. Stattdessen sagte er einfach nur, dass man aufgehört habe, Fußball zu spielen und traf damit den Nagel auf den Kopf. Auf Bensebainis Ausgleich folgte ein kaum für möglich gehaltener Bruch im Spiel des Rekordmeisters.

Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München: Die Noten und Einzelkritiken © getty 1/28 Ein Linksverteidiger wird zum Matchwinner für Borussia Mönchengladbach. Beim FC Bayern tätigt Trainer Hansi Flick zwei schicksalsträchtige Wechsel. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images 2/28 Yann Sommer: Musste nach 25 Minuten Müllers Versuch aus der Ecke kratzen. Wenig später mit dem Klops und Riesenglück - aber auch schneller Reaktion. Das 0:1 ist wohl nicht unhaltbar. Insgesamt fünf Paraden. Note: 4. © getty 3/28 Stefan Lainer: Verbiss sich in seine Gegenspieler, extrem nah am Mann. Konnte Coman mehrfach nicht am Flanken hindern, auch gegen Davies im Laufduell mit Problemen. 44 Prozent Zweikämpfe. Note: 4. © getty 4/28 Matthias Ginter: Klärte in der ersten Hälfte einiges weg, gewann aber nur ein Drittel seiner Zweikämpfe. In Halbzeit zwei deutlich verbessert, meiste Ballaktionen in seinem Team. Note: 3,5. © getty 5/28 Nico Elvedi: Guter Auftritt des Schweizers, räumte einiges ab und erlaubte sich kaum Ballverluste. Gewann drei Viertel seiner Zweikämpfe, dazu gute Passquote. Note: 2,5. © getty 6/28 Ramy Bensebaini: Der Doppelpacker pennte bei Thiagos Lupfer-Freistoß gegen Lewandowski, in seinem Rücken war links oft zu viel Platz. Rehabilitierte sich aber mit dem wuchtigen Kopfball zum 1:1 und übernahm beim Elfer Verantwortung. Note: 2. © getty 7/28 Denis Zakaria: Sehr viel unauffälliger als zuletzt und mit einigen Unachtsamkeiten. Hatte genug damit zu tun, Löcher zu stopfen und Bälle zu erobern, Zeit für Offensivaktionen blieb da nicht. Note: 3,5. © getty 8/28 Laszlo Benes: Ein rüdes Einsteigen brachte ihm schon nach fünf Minuten Gelb ein, musste danach wegbleiben. Offensiv nahezu unsichtbar. Machte nach 57 Minuten Platz für Embolo. Note: 4,5. © getty 9/28 Jonas Hofmann: Schwache erste Hälfte mit nur acht Ballaktionen, dafür aber einigen Fehlern. Ließ sich etwa von Kimmich vor dessen Abschluss abschütteln. Nach dem Gegentreffer viel besser im Spiel, legte den Ausgleich auf. Note: 3,5. © imago images 10/28 Alassane Plea: Viel Pressing und Laufarbeit, musste dazu viel vom eigenen Tor abhalten - verbuchte so den ersten Gladbacher Torschuss nach 40 Minuten. Gewann die Hälfte seiner Zweikämpfe, musste nach Foul von Boateng verletzt raus. Note: 3,5. © getty 11/28 Lars Stindl: Erstmals seit April in der Startelf, agierte zentral etwas hinter Plea und Thuram. Gegen den Ball lange Manndecker gegen Thiago. Offensiv fehlte lange die Abstimmung, dann mit der Riesenchance zum 2:1. Note: 4. © getty 12/28 Marcus Thuram: Zuerst presste, dann verteidigte der Angreifer, in Halbzeit eins ohne Offensivaktion und mit nur einem Pass zum Mitspieler. Nach dem Gegentor strahlte er endlich auch mal Gefahr aus, holte den Elfmeter gegen Martinez heraus. Note: 3. © getty 13/28 Breel Embolo: Kam nach 57 Minuten für den schwachen Benes ins Spiel, sorgte sofort für Druck nach vorn. Blieb am Ende aber ohne Torschuss und gewann nur jeden vierten Zweikampf. Note: 4. © getty 14/28 Patrick Herrmann: Ersetzte den verletzten Plea, setzte sofort einen Kopfball knapp am Tor vorbei (64.). Ackerte im Anschluss fleißig mit. Note: 3. © imago images 15/28 Raffael: Kam in der 85. Minute für Stindl, durfte so noch über den späten Siegtreffer jubeln. Keine Bewertung. © getty 16/28 Manuel Neuer: War über weite Strecken völlig unterbeschäftigt. Erstmals eingreifen musste Neuer in der 41., als er einen Schuss von Plea problemlos aufnahm. Bei den beiden Gegentoren chancenlos. Note: 3,5. © getty 17/28 Joshua Kimmich: Nur die Torlinientechnik verhinderte Kimmichs 1:0 - sein Schuss in der 27. war um Millimeter nicht hinter der Torlinie. Weniger offensivfreudig, als man es von ihm gewohnt ist. Note: 3,5. © getty 18/28 Jerome Boateng: Von Gladbach kam über weite Strecken wenig, aber wenn doch, war meist Boateng zur Stelle. Seine zwei klärenden Aktionen waren Bestwert beim FC Bayern. Sah nach einem Foul an Thuram Gelb und musste in der 68. angeschlagen runter. Note: 3. © getty 19/28 David Alaba: Unspektakulärer, aber grundsolider Auftritt des umgeschulten Innenverteidigers. Stark vor allem im Aufbauspiel mit einer Passquote von knapp 94 Prozent. Note: 3,5. © getty 20/28 Alphonso Davies: War vor allem in der Anfangsphase ein dynamischer Aktivposten mit viel Zug nach vorne - daran konnte auch ein rüdes Foul von Benes nichts ändern. Baute mit zunehmender Spieldauer ab. Starke Zweikampfquote von knapp 71 Prozent Note: 3. © getty 21/28 Thiago: In der 16. chippte er den Ball bei einem Freistoß über die Mauer perfekt zu Lewandowski, der jedoch vergab. Die einfacheren Pässe gelangen ihm aber oftmals nicht. Für seine Verhältnisse eine sehr schwache Passquote von knapp 80 Prozent. Note: 3,5. © getty 22/28 Leon Goretzka: An der Seite von Thiago war Goretzka kaum im Spiel, bis zur Halbzeit hatte er lediglich 20 Ballaktionen. Nach der Pause zumindest etwas aktiver. Note: 4. © getty 23/28 Corentin Tolisso: Ging nach 20 Minuten ohne Fremdeinwirkung zu Boden und musste daraufhin ausgewechselt werden. Muskuläre Probleme im Oberschenkel. Keine Bewertung. © getty 24/28 Thomas Müller: Trieb sich überall herum und versprühte dabei in Hälft eins Gefahr. Scheiterte in der 26. am starken Sommer und legte später Perisic das 1:0 auf. Bereits sein neunter Assist in dieser Bundesligasaison. Note: 3. © getty 25/28 Kingsley Coman: Dribbelte sich immer wieder gut durch die gegnerische Abwehrreihe, traf dann aber meist die falschen Entscheidungen. Seine Flanken und Schüsse waren zu unpräzise. Note: 4. © getty 26/28 Robert Lewandowski: Probierte viel und schoss aus allen Lagen - zielte aber stets zu ungenau. Mal ging der Ball links vorbei, mal rechts und mal drüber. In der zweiten Halbzeit kam er kaum mehr in Abschlusspositionen. Note: 4. © getty 27/28 Ivan Perisic: Kam in der 20. für den angeschlagenen Tolisso ins Spiel und brachte fortan Schwung über die linke Seite. Traf nach toller Ballbehandlung in der 49. zum 1:0. Note: 2,5. © getty 28/28 Javi Martinez: Ersetzte in der 68. den angeschlagenen Boateng. Sah zunächst Gelb und räumte dann in der Nachspielzeit im eigenen Strafraum Thuram ab. Gelb-Rot und Elfmeter für Gladbach - die Niederlage für den FC Bayern. Note: 5.

Bayern-Sportdirektor Salihamidzic: "Wir müssen Klartext reden"

Der hatte sich - um im Vokabular von Kimmich zu bleiben - über mindestens 50 Minuten eigentlich in absoluter Alarmbereitschaft befunden. Dominant und spielfreudig trat der FCB beim aktuellen Tabellenführer auf, schnürte ihn phasenweise in der eigenen Hälfte ein. Dass Gladbach nur ein harmloser Torschuss in der ersten Halbzeit gelang, sprach Bände. Allerdings haperte es bei den Bayern wie schon gegen Leverkusen in der Vorwoche an der Chancenverwertung.

Kimmich selbst, dessen Schuss von Sommer Millimeter vor dem Überqueren der Torlinie noch geklärt wurde, Thomas Müller, Robert Lewandowski, Kingsley Coman, sie alle ließen ihre guten Chancen liegen. "Davon musst du normalerweise zwei oder drei machen", analysierte Hasan Salihamidzic den Münchner Chancenwucher, der nach der Pause vom früh eingewechselten Ivan Perisic nach einem Bilderbuch-Spielzug ein Ende fand.

"Wir kommen gut aus der Halbzeit, spielen weiter, machen das Tor und hören dann komplett auf", sagte der bediente Bayern-Sportdirektor. Warum das so gewesen sei, wisse er nicht und erklären könne er auch nicht, warum der FCB "nicht mehr eiskalt" vor dem Tor sei. Feststand für ihn nur: "Darüber müssen wir reden und nach innen sehr ehrlich zu uns sein. Wir müssen Klartext sprechen, aber auch die Ruhe bewahren."

Kimmich hakt Herbstmeisterschaft ab: "Nahezu unmöglich"

Ob der Effekt des Trainerwechsels von Niko Kovac auf Hansi Flick, der seine ersten vier Spiele als Interimstrainer der Bayern mit einem Torverhältnis von 16:0 gewonnen hatte, nun nach zwei Niederlagen in Folge schon verpufft sei, verneinte Salihamidzic. "Da hat sich nichts verändert."

Und auch der eigene Anspruch blieb durch den Last-Minute-K.o. am Niederrhein zumindest nach außen hin unberührt. "Selbstverständlich" wolle man immer noch Meister werden, stellte Salihamidzic abschließend klar.

Die Herbstmeisterschaft aber hat man an der Isar mittlerweile abgehakt. "Mein Ziel wäre es gewesen, aber das ist nahezu unmöglich. Das Ziel muss es jetzt sein, keinen einzigen Punkt mehr abzugeben", betonte Kimmich. Andernfalls "sieht es schattig aus", ergänzte Thomas Müller nur ein paar Minuten später. Zumindest tabellarisch sieht es schon jetzt so aus.

Durch den Sieg von Bayer Leverkusen über den FC Schalke 04 fiel der FCB am 14. Spieltag sogar aus den Europa-League-Plätzen heraus. Eine unangenehme Situation, die - und da waren sich alle Bayern-Spieler einig - ernster ist, als noch in der Vorsaison. Eine zum "Durchdrehen", wie es Kimmich formulierte.