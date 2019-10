FC Bayern: Was ist los mit Javi Martinez? Hansi Flick klärt auf

Was ist los mit Javi Martinez? Bayern-Co-Trainer Hansi Flick hat im Gespräch SPOX und Goal aufgeklärt, warum der Spanier vor dem Bundesliga-Spiel der Münchener gegen die TSG Hoffenheim (1:2) am Boden zerstört war.

Flick saß vor dem Anpfiff neben dem geknickten Martinez auf der Bank, um ihn aufzumuntern. Die Interpretationen der Bilder, die anschließend im Internet kursierten, seien jedoch "komplett falsch". Martinez habe nicht geweint, stellte Flick klar.

Die Entscheidung von Niko Kovac, Martinez zum wiederholten Male nicht berücksichtigen, nahm den 31-Jährigen trotzdem sehr mit, auch weil seine Lebensgefährtin Aline extra mit den gemeinsamen Kindern Luca und Naia ins Stadion gekommen war. Luca feierte seinen dritten Geburtstag.

"Dass ein Spieler nicht zufrieden sein kann, wenn er nicht spielt, ist klar. Jeder Profi hat den Anspruch zu spielen. Aber was bei Javi daraus gemacht wurde, ist too much", sagte Kovacs Assistent.

FC Bayern München - TSG Hoffenheim: Die Noten und Einzelkritiken © getty 1/14 Der FC Bayern München hat mit 1:2 gegen die TSG Hoffenheim verloren. Corentin Tolisso überzeugte nicht, Thomas Müller sorgte nach seiner Einwechslung für Belebung. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/14 Manuel Neuer: Die unpräzisen Hoffenheimer Abschlüsse in der ersten Halbzeit hatte er alle sicher - bei den beiden Treffern von Adamyan dann aber chancenlos. Note: 3,5. © getty 3/14 Joshua Kimmich: Begann rechts hinten und zeigte sich dort offensivfreudig. Im vorderen Spielfelddrittel zog er immer wieder in die Mitte. Spielte gute Pässe, wie den in der 27. auf Tolisso. Ab der 60. wieder im Mittelfeld. Note: 3. © getty 4/14 Niklas Süle: Im Vergleich zu Boateng weniger involviert ins Aufbauspiel. Im Zweikampfverhalten dafür gewohnt kompromisslos. Gewann alle seine direkten Duelle, bestritt aber deutlich weniger (5) als sein Nebenmann Boateng (19). Note: 3,5. © getty 5/14 Jerome Boateng: In der 4. lief er Adamyan bei einem Konter gerade noch ab und verhinderte so ein Gegentor. Spielte etliche gute, öffnende Pässe - etwa in der 70. auf Gnabry. Bei beiden Gegentreffern attackierte er nicht energisch genug. Note: 3. © getty 6/14 Benjamin Pavard: Verteidigte wie in der zweiten Halbzeit gegen Tottenham zunächst erneut links hinten. Tat das souverän, offensiv setzte er aber kaum Akzente. Nach dem Doppelwechsel in der 60. Rückte er nach rechts hinten. Note: 3,5. © imago images 7/14 Corentin Tolisso: In der 27. und 43. schoss er aus aussichtsreicher Position drüber. Immer wieder lasch in seinen Aktionen, vor dem 0:1 leistete er sich den entscheidenden Ballverlust gegen Rudy. Kurz darauf ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 8/14 Thiago: Oft am Ball und mit vielen Pässen, aber nicht ganz so prägend und spielbestimmend wie man es von ihm eigentlich gewohnt ist. Sah kurz vor der Pause Gelb für ein taktisches Foul. Note: 3,5. © getty 9/14 Serge Gnabry: Begann auf der für ihn eher ungewohnten linken Seite und fand dort schwer ins Spiel. Lange kaum ein Faktor, in der 25. schloss er nach einem guten Antritt zu zentral ab. Vergab noch eine Kopfballchance in der 70. Note: 4. © getty 10/14 Philippe Coutinho: Trat zunächst nicht nur mit tollen Pässen, sondern auch mit engagiertem Anlaufverhalten in Erscheinung. Zweimal probierte er es aus der Distanz, verzog aber jeweils. Mit zunehmender Spieldauer baute er ab. Note: 3,5. © getty 11/14 Kingsley Coman: Von Beginn an wahnsinnig spritzig im Dribbling. Kam immer wieder bis zur Grundlinie durch - von wo aus seine Flanken dann aber zu ungenau waren. In der 60. für Müller ausgewechselt. Note: 3. © getty 12/14 Robert Lewandowski: War in der ersten Halbzeit hauptsächlich mit Hackentricks beschäftigt. Kurz vor der Pause hätte er gerne einen Elfmeter bekommen. Vergab zunächst zwei Kopfballchancen, die dritte war zum zwischenzeitlichen 1:1 drin. Note: 2,5. © getty 13/14 Thomas Müller: Kam in der 60. ins Spiel und sorgte sofort für Belebung. Schlug zwei gute Flanken auf Lewandowski, die zweite resultierte im 1:1. Sein Schuss in der 85. wurde abgeblockt. Note: 2,5. © getty 14/14 Ivan Perisic: Gleichzeitig mit Müller eingewechselt, aber deutlich unauffälliger. War an keinem Torschuss beteiligt - holte sich stattdessen eine Gelbe Karte ab. Note: 3,5.

Hansi Flick: "Jeder Spieler wird benötigt"

Martinez steht in dieser Saison bei gerade einmal 111 von 900 möglichen Einsatzminuten. In keinem einzigen der bislang zehn Pflichtspiele spielte er von Anfang an. Laut Flick wird sich das noch ändern. "Jeder Spieler wird benötigt und seine Chance bei uns bekommen", versicherte der 54-Jährige gegenüber SPOX und Goal .

Ähnliche Worte hatte auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic unmittelbar nach der Niederlage am Samstag verloren: "Natürlich ist es für Javi ärgerlich, dass er nicht gespielt hat, aber der Trainer hat sich für eine andere Formation entschieden. Die Saison ist noch lang, jeder wird zu seinen Einsatzchancen kommen. Auch Javi."

Obwohl Martinez der einzige klassische Sechser im Bayern-Kader ist, setzt Kovac in seinem 4-2-3-1-System aktuell bevorzugt auf Joshua Kimmich und Thiago. Corentin Tolisso rutschte jüngst in die Startelf, nachdem Thiago beim 3:2-Sieg gegen den SC Paderborn eine schwache Leistung gezeigt hatte.

Corentin Tolisso patzt - Chance für Javi Martinez?

Der französische Weltmeister verschuldete aber sowohl beim 7:2 gegen Tottenham Hotspur als auch beim 1:2 gegen die TSG Hoffenheim ein Gegentor, als er den Ball leichtfertig in der eigenen Hälfte verlor.

Kovac war nicht erfreut darüber: "So etwas darf nicht passieren. Wenn du einen Mann im Rücken hast, musst du sauber spielen." Ein Indiz dafür, dass Martinez nach der Länderspielpause zum Zug kommt?

In der vergangenen Saison wusste der Baske zumindest mehrfach als verlässlicher Abräumer zu überzeugen. Beim 0:0 im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen den FC Liverpool zeigte er seine stärkste Leistung unter Kovac.