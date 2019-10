FC Bayern, News und Gerüchte: Ajax-Trainer Erik ten Hag spricht über mögliches FCB-Interesse

Erik ten Hag, ehemaliger Coach der zweiten Mannschaft des FC Bayern München und aktuell bei Ajax Amsterdam unter Vertrag, scheint einem möglichen Anruf des FCB nicht abgeneigt. Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge spricht über eine mögliche Kauf-Entscheidung bei Philippe Coutinho.

FC Bayern, News: Ten Hag spricht über möglichen FCB-Anruf

Von 2013 bis 2015 war Erik ten Hag Trainer der zweiten Mannschaft des FC Bayern. Seit 2017 steht er bei Ajax Amsterdam unter Vertrag, holte in der vergangenen Saison das Double und führte sein Team überraschend ins Halbfinale der Champions League.

Diese Erfolge weckten Begehrlichkeiten, doch ten Hag verlängerte seinen Vertrag bei Ajax vorzeitig. Doch was, wenn der FC Bayern eines Tages bei ihm anrufen sollte? "Dann schließe ich nichts aus", sagt der 49-Jährige im kicker.

Ten Hag weiter zu seiner Zukunft: "Aber ich bin fast 50 und kein Träumer. Es kommt - oder es kommt nicht. Ich bin bei Ajax total zufrieden und glücklich, auch wenn ich weiß, dass ich hier keine zehn Jahre Trainer sein werde. Es kommt der Tag, an dem wir uns verabschieden werden. Dann hoffe ich, Ajax geholfen und Kontinuität reingebracht zu haben."

FC Augsburg - FC Bayern München: Die Noten und Einzelkritiken © imago images 1/15 Der FC Bayern kommt nicht über ein 2:2 in Augsburg hinaus. Während auf Gnabry einmal mehr Verlass ist, enttäuscht vor allem die Defensive. Der designierte Superstar war ein 45-minütiger Totalausfall. Das Team von Niko Kovac in der Einzelkritik. © imago images 2/15 MANUEL NEUER: Bei beiden Gegentoren schuldlos und bei den zwei, drei Schüssen der Augsburger aufs Tor zur Stelle. Allerdings nicht immer standfest bei der Spieleröffnung. Seine Großtat gegen Max kurz vor Schluss war ganz stark. Note: 3. © imago images 3/15 JOSHUA KIMMICH: Hatte gute Zweikampfwerte (75 Prozent), stand defensiv wie seine Nebenleute aber zunächst auch nicht gerade stabil bei den schnellen Augsburger Gegenstößen. Blieb auch offensiv ungewohnt blass. Note: 3,5. © imago images 4/15 NIKLAS SÜLE: Verlor vor der Augsburger Führung nach 33 Sekunden das entscheidende Kopfballduell. Musste nach nur zwölf Minuten mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden. Note: Keine Bewertung. © imago images 5/15 BENJAMIN PAVARD: Beim 0:1 schaltete er viel zu früh ab, auch sonst in Halbzeit eins mit einigen Wacklern, zum Beispiel bei seiner Kopfballrückgabe auf Hernandez (27.). Steigerte sich im zweiten Durchgang, nur um beim 2:2 wieder zu pennen. Note: 4,5. © imago images 6/15 LUCAS HERNANDEZ: Rückte nach der Süle-Verletzung früh in die Innenverteidigung und stand besser als Nebenmann Pavard. Aber: auch der 80-Millionen-Mann wirkte ein ums andere Mal nicht sicher und wurde vor dem 2:2 entscheidend düpiert. Note: 4. © imago images 7/15 JAVI MARTINEZ: Machte einige starke Seitenverlagerungen wie vor dem Ausgleich auf Gnabry. Im Zentrum durchaus präsenter als Thiago und Coutinho und in der Luft fast unbezwingbar, aber beim 2:2 zu spät bei Cordova. Note: 3. © imago images 8/15 THIAGO: In der ersten Halbzeit größtenteils auf Tauchstation. Hatte das 2:1 auf dem Fuß, schob den Ball aber ohne Überzeugung aufs Tor zu, wo Jedvaj klärte. Führte viele Zweikämpfe (24) und besserte sich, verlor aber dennoch viele Bälle. Note: 4. © imago images 9/15 SERGE GNABRY: Starke Flanke auf Lewandowski beim Ausgleich (14.) und erneut Aktivposten auf rechts. An sechs von sieben Münchner Torschüssen in Halbzeit eins beteiligt. Traf erst nur den Pfosten, im zweiten Durchgang dann Robben-like ins Eck. Note: 1,5. © imago images 10/15 PHILIPPE COUTINHO: In der ersten Halbzeit ein Totalausfall, wachte mit Wiederanpfiff aber spürbar auf. Bereitete erst das 2:1 von Gnabry vor, scheiterte dann aus kurzer Distanz an Koubek. Wollte anschließend zu oft mit dem Kopf durch die Wand. Note: 4,5. © imago images 11/15 KINSGLEY COMAN: Trotz der Geschwindigkeitsvorteile gegen Lichtsteiner wenig in Szene gesetzt. Hatte offensiv aber dennoch drei, vier gute Aktionen, nach denen es brandgefährlich wurde. Im zweiten Durchgang verbessert, aber ohne Fortune. Note: 3,5. © imago images 12/15 ROBERT LEWANDOWSKI: So langsam gehen einem die Superlativen aus. Sein zwölfter Treffer im achten Spiel weckte merkwürdige Bayern aus dem Tiefschlaf. Ackerte darüber hinaus wie eh und je, ließ aber Chancen zur Entscheidung liegen. Das rächte sich. Note: 3. © imago images 13/15 DAVID ALABA: Kam für den verletzten Süle und machte noch den stabilsten Eindruck in der Viererkette. Das Zusammenspiel mit Coman wurde immer besser mit zunehmender Spieldauer. Ein gelungenes Comeback des Österreichers. Note: 3. © getty 14/15 THOMAS MÜLLER: Kam zehn Minuten vor Schluss für den blassen Coutinho und hätte das 3:1 machen MÜSSEN, setzte den Ball freistehend vor Koubek aber über das Tor. Es folgte das 2:2. Note: Keine Bewertung. © imago images 15/15 LEON GORETZKA: Kam kurz vor dem Ende für den starken Gnabry zu seinem Comeback nach Oberschenkel-OP und musste mitansehen, wie die Bayern noch zwei Punkte abgaben. Note: Keine Bewertung.

FCB: Rummenigge über Coutinho-Verbleib

Bis zum Saisonende ist Philippe Coutinho vom FC Barcelona an den FC Bayern ausgeliehen. Der FCB hat die Option, den Brasilianer anschließend für angeblich 120 Millionen Euro zu verpflichten.

Gegenüber dem kicker ließ Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge nun offen, wann genau mit einer Entscheidung in dieser Personalie zu rechnen ist: "Darüber werden wir entscheiden, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist."

Rummenigge sprach stattdessen lieber über die bisherige Zeit des Brasilianers in München: "Er hat sich sehr schnell beim FC Bayern eingelebt. Philippe hat keinerlei Star-Allüren. Im ganzen Verein ist er sehr beliebt."

Philippe Coutinho: Die Statistiken bei seinen Stationen

Verein Spiele Tore Vorlagen Minuten FC Bayern München 9 2 4 625 FC Barcelona 76 21 11 4.828 FC Liverpool 201 54 45 14.877 Inter Mailand 47 5 4 2.304

FC Bayern, News: Perisic blickt auf Olympiakos Piräus

Am Dienstag bekommt es der FC Bayern in der Champions League mit Olympiakos Piräus zu tun. Ivan Perisic blickt im Interview mit der vereinseigenen Homepage auf die Partie in Athen: "Ich habe schon mit Dortmund in Piräus gespielt. Im Stadion herrscht eine heiße Atmosphäre - da müssen wir von der ersten Minute an konzentriert sein und Gas geben, sonst wird es schwer, dort zu bestehen."

Mit einem Sieg könnte der FCB das Tor zur K.o-Phase in der Königsklasse weit aufstoßen. Darauf liege nun der Fokus, so der Kroate weiter: "Ja, wir wollen die letzten beiden Bundesliga-Spiele möglichst schnell abhaken und nach vorne blicken. Wir reisen nach Piräus, um zu gewinnen. Es wäre ein großer Schritt Richtung Achtelfinale."

Leroy Sane macht Niklas Süle Mut

Niklas Süle hat im Spiel gegen den FC Augsburg (2:2) einen Kreuzbandriss davongetragen und wird dem FC Bayern lange fehlen. Aufmunterung bekam der Innenverteidiger nun von Leroy Sane, der sich in der Saisonvorbereitung bei Manchester City dieselbe Verletzung zuzog.

Sane meldete sich in seiner Instagram-Story zu Wort und postete er gemeinsames Bild mit Süle, das beide im deutschen Nationaltrikot zeigt. Sane schrieb dazu: "Gute Besserung Bro! Come back stronger!"