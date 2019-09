FC Bayern München: Niko Kovac fahndet nach dem dominanten Mittelfeld

Niko Kovac setzte gegen Mainz im Mittelfeld auf Kimmich, Thiago und Coutinho. Ein Modell mit Zukunft oder ein einmaliges Experiment?

"Wir wollen die Abwehr nicht auseinanderreißen", begründete Bayern-Trainer Niko Kovac im Vorfeld der Partie gegen Mainz 05 bei Sky, warum er Joshua Kimmich, den er bekanntermaßen eher als Rechtsverteidiger denn als Sechser sieht, zum zweiten Mal in Folge im defensiven Mittelfeld aufbot. Anders als beim 3:0 auf Schalke, als der Nationalspieler gemeinsam mit Corentin Tolisso und Thomas Müller im Zentrum agierte, wurden ihm diesmal Thiago und Neuzugang Philippe Coutinho zur Seite gestellt.

"Ein sehr gutes Mittelfeld" sei das, erklärte Kovac mit Blick auf das Trio und schob nach: "Drei tolle Fußballer, die das Spieltempo hoffentlich heute bestimmen zu können." Eine Hoffnung, die sich zunächst zerschlagen sollte. "Die ersten Minuten haben wir verpennt, da war Mainz aggressiver als wir", analysierte Niklas Süle nach der Begegnung in der Mixed-Zone. "Deshalb haben wir auch verdient den Rückstand bekommen." Der Innenverteidiger befand anschließend: "Wir haben zu viel Raum gelassen, obwohl wir Druck erzeugen wollten. Das hat in den ersten 25 Minuten überhaupt nicht geklappt."

Bayern-Sieg gegen Mainz: Trinkpause als Wendepunkt des Spiels

Tatsächlich brauchte der Rekordmeister ebenjene 25 Minuten, um den unangenehmen Gästen aus Rheinhessen gänzlich den Schneid abzukaufen. Besonders die von Schiedsrichter Markus Schmidt anberaumte Trinkpause wurde im Anschluss von mehreren Protagonisten als Wendepunkt ausgemacht, der schließlich dazu führte, dass ein sattes 6:1 auf der Anzeigetafel stand.

"Nach der Trinkpause hat es dann besser funktioniert und wir haben uns viele Chancen erspielt", sagte Süle. Ganz ähnlich äußerte sich Sportdirektor Hasan Salihamidzic: "Wir sind am Anfang nicht ins Rollen gekommen. In der Trinkpause haben wir uns gestärkt und danach unser Spiel besser aufgezogen." Linksverteidiger David Alaba fasste zusammen: "Uns ist es nicht gelungen, von Beginn an Gas zu geben. Wir waren nicht aggressiv, sind nicht mit Tempo angelaufen. Nach der Trinkpause wurde es besser."

FC Bayern vs. 1. FSV Mainz 05: Noten und Einzelkritiken © getty 1/15 Der FC Bayern hat am 3. Spieltag nach einem Rückstand den 1. FSV Mainz 05 mit 6:1 aus dem Stadion geschossen. Hier gibt es die Noten und Einzelkritiken der FCB-Stars. © imago images 2/15 Manuel Neuer: Musste gleich nach sechs Minuten erstmals hinter sich greifen, als Boetius aus kurzer Distanz freistehend einnicken durfte. In der Folge allerdings nahezu beschäftigungslos. Note: 3,5 © imago images 3/15 Benjamin Pavard: Verlor zunächst den Ball an der Seitenauslinie und wenige Sekunden später Boetius aus den Augen. Kassierte Pfiffe der eigenen Fans. Erzielte dann sehenswert den Ausgleich, um kurz nach dem Seitenwechsel Perisic zu bedienen. Note: 2,5 © getty 4/15 Niklas Süle: Gewohnt solide in der Zentrale unterwegs, gewann Süle rund 70 Prozent seiner Zweikämpfe. Zudem mit den meisten Ballaktionen aller Bayern-Spieler. Ansonsten ein ruhiger Nachmittag für den Nationalspieler. Note: 3 © imago images 5/15 Lucas Hernandez: Bereits auf Schalke hatte Hernandez seine Defensivqualitäten unter Beweis gestellt, gegen Mainz entschied er fast 90 Prozent seiner direkten Duelle für sich. Sehr souveräner Auftritt. Note: 2,5 © imago images 6/15 David Alaba: Mit seinem ersten Freistoß-Versuch war er noch an Mainz-Schlussmann Müller gescheitert, den zweiten schlenzte er unwiderstehlich über die Mauer in den Winkel. Hatte in der Defensive nicht allzu viel zu tun. Note: 2,5 © getty 7/15 Joshua Kimmich: Abermals auf der Sechs agierend, brauchte Kimmich gut 30 Minuten, um sich zu fangen. Bereitete den vierten Treffer der Hausherren vor. Note: 3 © getty 8/15 Thiago: Rückte nach seiner Verletzung am vergangenen Wochenende wieder in die Startelf und durfte diesmal offensiver agieren. Der Spanier brachte 95 Prozent seiner Pässe an die Mitspieler, blieb ansonsten aber einigermaßen unauffällig. Note: 3,5 © getty 9/15 Coutinho: Erstmals in der Bayern-Startelf. Ließ seine feine Technik das eine oder andere Mal durchblitzen, hatte allerdings noch nicht die gewünschte Bindung zum Spiel. Note: 3,5 © getty 10/15 Kingsley Coman: Ungewohnterweise auf dem rechten Flügel unterwegs. Dem Franzosen fehlte in der ersten Halbzeit noch die Durchschlagskraft, nach dem Seitenwechsel deutlich verbessert. Trug sich mit seinem 4:1 in die Torschützenliste ein. Note: 3 © getty 11/15 Ivan Perisic: Neben Coutinho der zweite Startelf-Neuling. Am Anfang noch mit Stockfehlern, nach 30 Minuten aber deutlich stärker. Legte Pavard dessen Treffer auf, ehe er später per Kopf selbst netzte. Machte später Platz für Davies. Note: 2,5 © getty 12/15 Robert Lewandowski: Hatte nach vier Minuten die erste gute Chance, verfehlte den Kasten aber um Zentimeter. Hatte einmal Pech, dass sein Lupfer auf der Linie geklärt wurde, zeigte seine Klasse aber bei Ballannahme und Abschluss beim 5:1. Note: 2,5 © getty 13/15 Thomas Müller: Kam für Coutinho in Minute 67 ins Spiel und steuerte zum Schützenfest gleich zwei Vorlagen bei. Bediente erst Lewandowski und kurz darauf Davies. Note: 2 © getty 14/15 Alphonso Davies: Der Kanadier hatte sein erstes und bislang letztes Bundesliga-Tor bereits gegen Mainz erzielt. Die Rheinhessen liegen Davies allem Anschein nach. Stellte den 6:1-Endstand her. Note: 2,5 © getty 15/15 Michael Cuisance: Gab sein Debüt, hatte aber keinen Einfluss mehr auf das Geschehen, das bei seiner Einwechslung ohnehin längst entschieden war. Note: Ohne Bewertung

Bayern München: Abstimmungsprobleme im Mittelfeld

Doch woran hatte es eingangs gehapert? Vor allem im Mittelfeld klafften eklatante Lücken. Die von Kovac beschworenen "tollen Fußballer", was auf alle drei zweifelsohne zutrifft, hatten mit erheblichen Abstimmungsproblemen zu kämpfen. Kimmich ließ sich häufig zwischen die Innenverteidiger fallen, holte sich Ball um Ball ab, fand aber nur in den seltensten Fällen in Thiago oder Coutinho einen Anspielpartner. Zu groß war der Abstand zwischen den Dreien, zu selten gelang es, die Mainzer Defensive aus der Mitte vor Aufgaben zu stellen.

Im Umschaltspiel wurden die Gäste mit viel Platz bedacht, einzig gelang es den Mainzern nicht, die Räume wirklich zu nutzen. Was auch in der Folge, also nach besagter Trinkpause auffiel: Durch das Zentrum wurden aufseiten der Bayern nur wenige Angriffe initiiert. Alle Tore resultierten entweder aus starken Flanken, sprich, wurden über die Außen eingeleitet oder eben aus der individuellen Klasse David Alabas, die der Österreicher bei Freistößen in der Vergangenheit schon häufiger gezeigt hat.

Kimmich, Thiago und Coutinho fingen sich nach einer insgesamt verkorksten Anfangsphase zwar, spielten ordentlich, aber augenscheinlich nicht das, was sie normalerweise imstande sind zu leisten. Dass sich im Mittelfeld letztlich doch noch eine gewisse Dominanz entfaltete, war vornehmlich der Schwäche des Gegners geschuldet, der sich insbesondere nach dem Seitenwechsel seinem Schicksal ergab. Ob das Kimmich-Thiago-Coutinho-Modell zukunftsträchtig ist, ist dementsprechend äußerst fraglich, blieben doch mit dem wiedergenesenen Leon Goretzka, Corentin Tolisso und Javi Martinez drei mögliche Alternativen 90 Minuten lang auf der Bank.

Reservist Javi Martinez angefressen: "Besser, wenn ich heute nicht spreche"

Eine Tatsache, die Martinez übrigens ganz offensichtlich äußerst missfiel. Der Spanier machte sich als einer der ersten Bayern-Akteure auf den Heimweg. Allerdings nicht, ohne den anwesenden Reportern ein angefressenes "es ist besser, wenn ich heute nicht spreche" zuzuraunen. Wie Kovacs Plan mit ihm aussieht, ist derzeit etwas schleierhaft. 13 Minuten durfte Martinez in der laufenden Spielzeit bislang mitwirken, jedoch als Innenverteidiger. Dass der 30-Jährige, der sich kurz vor dem Saisonstart mit einer Knieprellung herumplagte, unter Kovac zur unverzichtbaren Stammkraft auf der Sechs avancieren könnte, ist enorm unwahrscheinlich.

Vermutlich auch dem Ergebnis geschuldet, schenkte der FCB-Coach statt Martinez dem jüngst aus Gladbach nach München gewechselten Michael Cuisance einige Spielminuten. Gefunden hat Kovac sein ideales Mittelfeld, eines, das die gewünschte Dominanz ins Spiel bringt, nach drei Spieltagen jedenfalls noch nicht. In jeder Partie bot er - auch aufgrund von Verletzungen - eine andere Dreier-Konstellation auf. Jüngst bezeichnete der Kroate Kimmich noch als Notlösung für die Sechs. "Auf der rechten Seite hat er offensiv unglaubliches Potenzial", sagte Kovac und ergänzte: "Er wird diese Position nicht endgültig verlassen, dafür ist er zu gut."

Wie sieht Kovacs Lösung fürs Mittelfeld aus?

Die Frage ist, wen der 47-Jährige endgültig auf der Sechs sieht. Thiago ist sicherlich Kandidat Nummer eins, ist aber noch wertvoller, wenn er etwas weiter vorne zum Einsatz kommt, Tolisso, Goretzka und Coutinho sowieso, Cuisance ist noch nicht so weit, eine tragende Rolle zu übernehmen und Martinez, der einzige, der über die körperlichen Voraussetzungen eines echten, klassischen Sechsers verfügt, steht bei Kovac nicht allzu hoch im Kurs.

Ob die Maßnahme, Kimmich erneut im Mittelfeld aufzubieten, vielleicht ein subtiles Signal an die Bosse war, doch noch einmal auf dem Transfermarkt tätig zu werden? Viel Zeit bleibt nicht mehr, am Montag schließt das Transferfenster.