BVB, News und Gerüchte - Wieder ein Stuttgarter: Borussia Dortmund beschäftigt sich wohl mit der Verpflichtung von Enzo Millot

© imago images

BVB, News: Kjell Wätjen hat mit Nuri Sahin über Einsatzminuten gesprochen

Talent Kjell Wätjen verpasste zuletzt einige Spiele aufgrund einer Muskelverletzung, hat jedoch auch, wenn er fit war in dieser Saison so gut wie keine Einsatzminuten unter Trainer Nuri Sahin bekommen. Tatsächlich war es bisher nur eine einzige Minute für die Profis auf dem Platz - beim 2:1-Sieg gegen den FC St. Pauli am 7. Spieltag.

Wie der 18-Jährige in einem Interview mit den Ruhr Nachrichten nun verraten hat, gab es diesbezüglich mit dem Trainer ein Gespräch: "Ich habe letztens noch mit Nuri gesprochen, dass alles gut ist. Ich kriege es von außen auch zu hören, dass es gut läuft."

Wätjen konnte in der laufenden Saison immerhin mit der Reservemannschaft in der 3. Liga sowie mit Dortmunds U19-Auswahl in der UEFA Youth League Spielpraxis sammeln. "Klar denkt man sich ab und zu, könnte ich nicht mehr spielen? Aber dann denke ich mir auf der anderen Seite auch wieder: Du bist letzten Endes noch im zweiten U19-Jahr, spielst 3. Liga und mischt bei den Profis mit. Das ist ein guter Schritt", so Wätjen, der sein Profidebüt für die Westfalen in der abgelaufenen Saison unter Edin Terzic feiern durfte.