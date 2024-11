"Wie der wieder vernichtet wurde - das ist ja Wahnsinn!" Nuri Sahin verteidigt Maximilian Beier und verrät: Sieg des BVB war auch Thomas Tuchel geschuldet

Nuri Sahin reagiert auf Kritik - Emre Can widerspricht

Nach den zuletzt schlechten Auftritten des BVB - erst unter der Woche schieden die Schwarz-Gelben früh aus dem DFB-Pokal aus - hatteN neben zahlreichen Spielern auch Sahin in der Kritik gestanden.

Diese sei durchaus "berechtigt" gewesen, erklärte er: "Schauen Sie mal - und das ist keine Floskel: Ich verstehe die Kritik. Ich verstehe sie absolut. Manche nicht, wenn es unter die Gürtellinie geht. Alles, wo es um den Fußball geht, nehme ich auch an. Daher hat es nicht so viel mit mir gemacht. Als ich den Vertrag bei Borussia Dortmund unterschrieben habe, wusste ich, dass ich im Spotlight stehen und als Trainer in der Kritik stehen werde."

Kapitän Emre Can, zuletzt ebenfalls heftig unter Beschuss, sprach hingegen von Sahins "schwierigster Phase" in dessen Trainer-Laufbahn. Er glaubt, anders als es sein Coach behauptete: "Er hatte damit zu kämpfen."