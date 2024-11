BVB, News und Gerüchte: Wie einst bei Jürgen Klopp? Borussia Dortmund kann sich bei Nuri Sahin offenbar seltene Ausnahme vorstellen

© getty

BVB, Gerücht: Verbleib von Nuri Sahin offenbar an diese Bedingungen geknüpft

Borussia Dortmund ist nach dem 1:3 beim 1. FSV Mainz 05 erneut mit einer Niederlage in die Länderspielpause gegangen. Der Haussegen bei den Borussen hängt mal wieder schief.

Trainer Nuri Sahin muss jedoch trotz nur 16 Punkten und bereits 18 Gegentore nach zehn Bundesligaspielen nicht um seinen Job bangen. Laut Bild saßen die BVB-Verantwortlichen noch am Samstagabend bei einer "Blitzrunde" zusammen.

Das Ergebnis: Sahin wird Trainer der Borussia bleiben, solange die Top 4 in der Liga in Sichtweite sind und man in der Champions League unter den ersten Acht steht.

Derzeit sehen die Bosse Sahin weiterhin als perfektes Match für den Verein an. Der 36-Jährige soll für sie sogar der erste Trainer seit Jürgen Klopp sein, bei dem es vorstellbar ist, dass man ein Jahr ohne Champions-League-Einnahmen riskieren würde.