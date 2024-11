BVB, News und Gerüchte - "Das war mein größter Fehler": Held von Borussia Dortmund spricht über Transfer-Fauxpas

© imago images / Christian Schroedter

BVB, News: Felipe Santana nennt seinen "größten Fehler"

Felipe Santana bereut seinen Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Schalke 04. Nach fünf Jahren beim BVB schloss sich der brasilianische Innenverteidiger 2013 überraschend dem Erzrivalen an.

"Alle Jungs waren damals sauer wegen dem Wechsel. Kevin beleidigt mich deshalb heutzutage manchmal noch. Jeder macht mal Fehler und das war halt mein größter Fehler", sagte Santana im Podcast "Viertelstunde Fussball" von seinem ehemaligen Mitspieler Kevin Großkreutz.

Santana hatte den BVB auf dem Weg ins Champions-League-Finale 2013 zwar zum legendären Sieg gegen den FC Malaga geschossen, war hinter Mats Hummels und Neven Subotic in der Innenverteidigung aber meist nur dritte Wahl. "Ich wollte wieder Stammspieler sein, um mich für die Nationalmannschaft zu bewerben", begründete er den Wechsel.

"Am Ende war die Zeit aber sehr viel Stress. Ich habe nur gedacht: Was habe ich gemacht?", schilderte Santana. "Nichts gegen den Verein Schalke 04, aber es war eine ganz andere Atmosphäre als noch beim BVB. Borussia Dortmund war für mich wie eine Schule, dort habe ich alles gelernt. Dort habe ich tolle Mannschaftskollegen kennengelernt und auch alles was ich über die deutsche Kultur weiß."

Mittlerweile ist Santana 38 Jahre alt. 2023 beendete er seine Karriere in seiner brasilianischen Heimat.