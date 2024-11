Noten und Einzelkritiken von Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg: Nmecha entwickelt sich zum Goalgetter, BVB hat eindlich einen Abwehrboss

© getty

BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. SC Freiburg: Waldemar Anton

Einer der zahlreichen Rückkehrer aus dem BVB-Lazarett. Wegen der Rot-Sperre von Kapitän Can rückte Anton gleich ins Abwehrzentrum - und avancierte zum Chef in der Abwehr. Beim gefährlichen Abpraller nach Höhlers Lattentreffer zur Stelle. Aktivster Borusse, was die Ballkontakte (138) angeht. Note: 2,5