BVB: Trainer Nuri Sahin gibt Update zu plötzlich erkranktem Serhou Guirassy

BVB: Diese Spieler sind aktuell verletzt

Obwohl Guirassys Einsatz in Zagreb am Mittwoch fraglich ist, hat sich die Verletztensituation der Westfalen während und nach der Länderspielpause ziemlich entspannt. Mit Giovanni Reyna, Yan Couto und Julien Duranville feierten gegen Freiburg gleich drei Spieler ihr Comeback. Dabei sorgte besonders Reynas Rückkehr bei Sahin für viel Freude. "Gio hat überragend trainiert die Woche. Es ist wichtig, Trainingsminuten zu sammeln und wenn möglich auch so viele Minuten wie möglich in die Beine zu bekommen. Ich bin froh, dass sie alle zurück sind und warte auf die anderen."

Für Niklas Süle, Karim Adeyemi und Kjell Waetjen kommt das Zagreb-Spiel allerdings noch zu früh.