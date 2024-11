BVB, News und Gerüchte: Um Geld für Wintertransfers zu generieren! Borussia Dortmund denkt offenbar über vorzeitigen Verkauf von Donyell Malen nach

© getty

BVB, News: Borussia Dortmund will sich am FC Barcelona orientieren

Die Nachwuchsakademie des FC Barcelona, die berühmte La Masia, will sich Borussia Dortmund künftig zum Vorbild nehmen. Das verlautbarte Thomas Broich im Podcast der Ruhr Nachrichten.

Der sportliche Leiter des BVB-Nachwuchsleistungszentrums sagte: "Das ist die Mannschaft, wo wir gerade hinschauen müssen. Wenn wir sagen, es geht eh nicht und wir halten das nicht für möglich, dann müssen wir gar nicht antreten."

Broich ist davon überzeugt, dass die Schwarzgelben einen ähnlichen Weg wie die Katalanen einschlagen können: "Es wäre schade, zu sagen, dass es bei uns andere Rahmenbedingungen gibt."

Der BVB sollte sich vielmehr fragen: "Was machen die? Was ist so außergewöhnlich? Wie rekrutieren die? Was ist deren Methodik? Vielleicht ist es manchmal nur der Glaube an die Jungs. Oder der Mut. Oder die Kaderplanung."

Broich will das Projekt mit viel Elan anstoßen. "Lasst uns doch hier mal was beginnen. Das ist keine Sache über Nacht oder drei Jahre. Aber lasst uns die nächsten fünf, zehn, fünfzehn Jahre es versuchen", sagte der Ex-Profi.