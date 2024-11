BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Beendet Mats Hummels vorzeitig seine Karriere?

© getty

BVB, News: Dortmund-Leihgabe Youssoufa Moukoko tankt bei Sieg mit deutscher U21 Selbstvertrauen

Mit zwei Blitztoren ist die deutsche U21-Nationalmannschaft erfolgreich in die Vorbereitung auf die Europameisterschaft im kommenden Sommer gestartet. Das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo gewann am Freitagabend in Aachen gegen Dänemark mit 3:0 (1:0).

Nicolo Tresoldi (5.) sorgte per Kopfball-Abstauber für die frühe Führung, Nathaniel Brown (48.) legte kurz nach der Pause nach. Zudem traf der eingewechselte Youssoufa Moukoko (81.). In der ersten Runde des Kader-Castings für die EM-Endrunde in der Slowakei (11. bis 28. Juni) spielte sich vor 11.872 Zuschauern auf dem Aachener Tivoli aber auch die stabile Defensive in den Vordergrund, von der Di Salvo bei der "Standortbestimmung" noch Verbesserungen gefordert hatte.

"Man hat gesehen, dass wir extrem Spaß beim Fußballspielen haben. Wir haben verdient gewonnen", sagte der Dortmunder Maximilian Beier bei ProSieben MAXX. Di Salvo bilanzierte: "Ich bin zufrieden, wir haben viele Torchancen gehabt und nur wenige zugelassen. Wir waren vor dem Tor eiskalt."

U21-Torgarant Moukoko, der nach seiner abgesprochenen Abstinenz bei den vergangenen beiden Lehrgängen wieder in den Kader zurückgekehrt war, gehörte im ersten Spiel nach der souverän gemeisterten EM-Qualifikation trotz einiger verletzungsbedingter Absagen im Vorfeld nicht zur Startelf. Statt des Stürmers von OGC Nizza starteten der EM-Fahrer Maximilian Beier, Tresoldi und Brajan Gruda im Angriff.

Und das Offensivtrio sorgte nach nur fünf Minuten mit einer sehenswerten Co-Produktion für einen Start nach Maß. Nach einem starken Solo aus dem Mittelfeld legte Gruda kurz vor dem Strafraum nach links für Beier ab. Dessen Schlenzer aufs lange Eck klatschte an die Latte, doch den Abpraller köpfte Tresoldi über die Linie.

Eric Martel (10.) und Beier nach einer Flanke des auffälligen U21-Debütanten Nnamdi Collins (15.) verpassten es danach aus aussichtsreichen Positionen, schnell nachzulegen. Gefährlich wurde die deutsche Mannschaft dann erst wieder kurz vor der Pause durch einen geblockten Schuss von Paul Wanner (45.), während Jonas Urbig im deutschen Tor weitgehend beschäftigungslos bleib.

Kurz darauf war Schluss für Wanner, der nach der Pause, am Rücken angeschlagen, in der Kabine blieb. Der für ihn eingewechselte Nick Woltemade brauchte nur zwei Minuten, ehe er sich im Strafraum gut durchsetzte, um für den einschussbereiten Brown zum 2:0 querzulegen. Moukoko verpasste dagegen nur Sekunden nach seiner Einwechslung knapp sein persönliches Erfolgserlebnis (66.), in der Schlussphase erzielte er doch noch sein 13. Tor im 14. Spiel für die U21. Der Spielfluss litt in der Folge etwas durch viele Wechsel.