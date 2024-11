BVB, News und Gerüchte: Weltklub beobachtet offenbar Karim Adeyemi von Borussia Dortmund - Sorgen um Ramy Bensebaini?

BVB, News: Julian Ryerson feiert wichtigen Sieg mit Norwegen

Borussia Dortmunds Rechtsverteidiger Julian Ryerson hat am Donnerstagabend mit Norwegen einen wichtigen Sieg in der Nations League gefeiert.

Die Skandinavier behielten in Slowenien mit 4:1 die Oberhand, Ryerson stand die vollen 90 Minuten über auf dem Platz. Für die norwegischen Tore sorgten der Ex-Dortmunder Erling Haaland (Manchester City), Leipzigs Antonio Nusa (Doppelpack) und Jens Petter Hauge, aktuell von Eintracht Frankfurt an Bodö/Glimt verliehen.

Norwegen steht damit nach fünf Spieltagen bei zehn Punkten und zog mit Tabellenführer Österreich gleich. Da das ÖFB-Team den direkten Vergleich gewonnen hat, haben die Norweger den direkten Aufstieg in Liga A der Nations League nicht mehr in der eigenen Hand. Dafür müssten Ryerson und Co. am letzten Spieltag am Sonntag Kasachstan schlagen und auf einen zeitgleichen Ausrutscher Österreichs gegen Slowenien hoffen.