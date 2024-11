Alarmierende Zahl! Feldspieler vom BVB ist der langsamste der Bundesliga

Pascal Groß lieferte für den BVB vier Assists

Groß absolvierte bisher für den Champions-League-Finalisten 16 Pflichtspiele. Auf sein erstes Tor wartet er noch, dafür lieferte er vier Vorlagen.

Mit der deutschen Nationalmannschaft trifft Groß in der Länderspielpause auf Bosnien-Herzegowina und Ungarn. Anschließend wartet ein Heimspiel in der Bundesliga mit dem BVB auf ihn: Der Gegner am 23. November heißt dann SC Freiburg.