Gerüchte über die Zukunft von Sebastian Kehl: BVB-Boss Lars Ricken spricht Klartext

"Es ist mein Wunsch, auch mit dir den Weg weiterzugehen", sagte der Sport-Geschäftsführer im Rahmen der Mitgliederversammlung des BVB am Sonntag in der Westfalenhalle. Kehls Vertrag beim Champions-League-Finalisten endet im Sommer, in den vergangenen Wochen und Monaten hatte es immer wieder Gerüchte über einen möglichen Abschied des 44-Jährigen gegeben.

"Ich glaube, Nuri (Sahin, d.Red.), Sebastian und ich, wir haben mal zusammengezählt, wir sind siebenmal deutscher Meister zusammen geworden", führte Ricken einen Tag nach dem 4:0-Sieg gegen den SC Freiburg weiter aus: "Mein großer Wunsch ist es, etwas zu entwickeln, etwas aufzubauen mit Menschen, die sich zu 100 Prozent mit dem BVB identifizieren, die 24 Stunden am Tag für den BVB da sind."