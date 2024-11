Die unrühmliche Serie von Mats Hummels bei der AS Rom geht auch unter Claudio Ranieri weiter: Weltmeister gegen Neapel wieder nur auf der Bank

AS Rom: Mats Hummels hat schon den dritten Trainer in dieser Saison

Auch bei seiner jüngsten Pressekonferenz am Samstag hielt Ranieri sich alle Optionen offen, bestätigte aber, dass Hummels am Samstag normal trainiert habe und grundsätzlich einsatzfähig sein sollte.

Hummels schloss sich im Sommer den Römern an, nachdem sein Vertrag bei Borussia Dortmund ausgelaufen war. Allerdings läuft es für den 35-Jährigen in Italien überhaupt nicht nach Plan. Sowohl unter Daniele De Rossi als auch unter Ivan Juric bekam Hummels so gut wie keine Spielzeit, lediglich 23 Spielminuten stand er insgesamt auf dem Platz. Mit Ranieri an der Seitenlinie erhofft sich der Deutsche nun mehr Spielzeit.