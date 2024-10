BVB, News und Gerüchte: Wie der FC Bayern und Real Madrid! Dortmund mit CL-Bestmarke

© getty

BVB, News: Dortmund stellt Champions-League-Bestmarke ein

Borussia Dortmund hat durch das 7:1 gegen Celtic Glasgow am Dienstag eine Champions-League-Bestmarke eingestellt: Wie opta berichtet, ist der BVB erst der dritte Klub in der Geschichte der Königsklasse, der in den ersten zwei Spielen einer Saison zehn Tore erzielen konnte. Vor dem Schützenfest gegen die Schotten gab es am 1. Spieltag ein 3:0 beim FC Brügge, so führt Dortmund auch die neue CL-Tabelle aller Klubs an.

Zehn Tore in zwei Spielen erzielen konnten bisher nur Real Madrid in der Saison 2013/14 und der FC Bayern München in der Saison 2019/20. Der FCB gewann damals zunächst mit 3:0 gegen Roter Stern Belgrad und anschließend mit 7:2 bei den Tottenham Hotspur.

Die Bayern hätten den Bestwert auch in diesem Jahr einstellen oder sogar knacken können: Nach dem 9:2 gegen Zagreb blieb man am Mittwoch beim 0:1 bei Aston Villa aber ohne eigenen Treffer.