BVB, News und Gerüchte: "Top-5-Stürmer in Europa!" Ritterschlag für Serhou Guirassy von Borussia Dortmund

© getty

BVB, News: Alexander Meyer verzichtete auf möglichen Buli-Stammplatz

Alexander Meyer, Backup von Gregor Kobel beim BVB, hätte in dieser Saison womöglich auch bei einem anderen Bundesligisten als Stammkeeper im Tor stehen können. Wie der 33-Jährige in einem Interview mit "Wir Profis" verriet, gab es im Sommer eine Anfrage. "Es gab noch ein anderes Angebot eines Bundesligisten, der mir einen offenen Konkurrenzkampf versprochen hat", erzählte er dem Magazin der Spielergewerkschaft VDV. "Als dann aber das Angebot von Borussia Dortmund kam, musste ich nicht zwei Mal überlegen", betonte Meyer.

Der Grund: "Borussia Dortmund ist für mich einer der größten Vereine in Deutschland und auch in Europa. Sogar darüber hinaus, wie ich jetzt auch schon bei unseren internationalen Trainingslagern in den USA und Asien gesehen habe." Beim BVB hätte er die Chance auf Einsätze in der Champions League, das "könnte mir kein anderer Verein anbieten. Natürlich möchte ich am liebste immer spielen, aber bei so einem großen Verein unter Vertrag zu stehen, insbesondere da ich auch nicht mehr der Jüngste bin, ist eine riesige Chance."

Meyer spielt seit 2022 für Dortmund und verlängerte im Juli bis 2026. In der letzten Saison kam er als Vertreter Kobels auf insgesamt zehn Pflichtspiele.