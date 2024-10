BVB, News und Gerüchte: Beachtlicher Anstieg im Vergleich zur Klopp-Zeit! Angeblicher Strafenkatalog bei Borussia Dortmund enthüllt

© getty

BVB, News: Dortmund trifft auf vergessenen deutschen Star

Nicolas Kühn trägt die Fritz-Walter-Medaille für Super-Talente in Gold, er schoss schon Manchester City ab und ist der wohl beste Spieler eines Double-Gewinners aus der Champions League. Wer in einer beliebigen deutschen Stadt Passanten auf ihn anspräche, würde wahrscheinlich dennoch in fragende Gesichter schauen: Nicolas Kühn ist der deutsche Fußball-Star, den keiner kennt.

Zumindest nicht in Deutschland. Bei Borussia Dortmunds Gegner Celtic Glasgow ist der Rechtsaußen unverzichtbar - beeindruckende 13 Scorerpunkte hat Kühn in den ersten neun Pflichtspielen dieser Saison gesammelt. Fünf Tore erzielte er selbst, zudem gab er acht Vorlagen, eine davon beim 5:1-Kantersieg gegen Slovan Bratislava zum Champions-League-Start. Am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) will er die wacklige BVB-Abwehr erschüttern und noch mehr Licht auf sich lenken, für sein großes Ziel: "Ich möchte irgendwann mal in die Nationalmannschaft."

