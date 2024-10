BVB, News und Gerüchte: "Total unverständlich!" Toni und Felix Kroos gehen auf Borussia Dortmund los - Yan Couto wohl deutlich günstiger als gedacht

© getty

BVB, News: Toni Kroos kritisiert Borussia Dortmund scharf

Die Brüder Toni und Felix Kroos sind in ihrem Podcast "Einfach mal Luppen" hart mit Borussia Dortmund ins Gericht gegangen.

"Wenn wir noch eine Beispielwoche für Dortmund gebraucht hätten, wäre es die gewesen. 7:1 in der Champions League, auch wenn man sagen muss, gegen einen zweitklassigen Gegner. Und dann dieses typische unangenehme Auswärts-Bundesligaspiel am Samstag um 15:30 Uhr. Das wird halt verloren", sagte Toni Kroos und betonte: "Dieses eine Gesicht wird auf Dauer nicht aussagekräftig sein, weil sie nicht jedes Jahr ins Champions-League-Finale kommen werden. Das war ja trotzdem ein Ausreißer. Am Ende muss sich Dortmund definieren über das, was in der Liga passiert. Und das ist mehr als ausbaufähig, seit ein paar Jahren, kann man glaube ich sagen."

Bruder Felix bemängelte vor allem das Auftreten des BVB in der ersten Hälfte gegen Union Berlin. "Wirklich sehr erschreckend, was Dortmund gemacht hat. So schlecht, gefühlt keinen Zweikampf gewonnen, überhaupt kein Tempo drin. Total unverständlich", sagte er.

Der ehemalige Spieler der Eisernen kritisierte auch die schlechte Kommunikation auf dem Platz: "Ansagen von außen, die keiner auf dem Platz aufgenommen hat. Also wirklich: untereinander kein Blickkontakt, kein Miteinander. Jeder hat versucht, ein bisschen sein Ding zu machen."

In der Champions League kommt der BVB nach zwei Spielen auf die volle Ausbeute von sechs Punkten und belegt sogar den ersten Platz. In der Bundesliga stehen zehn Zähler aus sechs Partien gegenüber - der Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern München beträgt vier Punkte.