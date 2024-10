BVB, News und Gerüchte: Marcel Sabitzer kassiert bei Borussia Dortmund wohl "einen ordentlichen Einlauf"

© getty

BVB, Gerücht: Sabitzer holt sich für Trainer-Kritik offenbar "ordentlichen Einlauf ab"

Marcel Sabitzer hatte sich vor kurzem darüber beschwert, dass er unter Trainer Nuri Sahin als rechter Mittelfeldspieler eingesetzt wird, obwohl ihm die Sechser-Position viel lieber wäre. Das betonte der 30-Jährige nach dem 3:0-Sieg in der Champions League gegen Club Brügge.

Diese Aussagen hörten die BVB-Bosse jedoch wohl überhaupt nicht gern. Einem Bericht der Bild zufolge soll der Österreicher für seine Kritik an den Entscheidungen des Trainers zum Rapport bei den Klubverantwortlichen angetreten sein und sich dabei "einen ordentlichen Einlauf abgeholt" haben.

Erst vor kurzem ließ Geschäftsführer Lars Ricken verlauten, "dass gerade in so einer Situation die Einzelinteressen nicht der Hauptfokus sein sollten, sondern sich jeder in den Dienst der Mannschaft stellt."

Sabitzer hat in der laufenden Saison acht Spiele für die Schwarz-Gelben absolviert, die vergangenen beiden Partien verbrachte er jedoch zunächst auf der Ersatzbank.