BVB, News und Gerüchte: Neue Rollenverteilung! Konfliktpotenzial zwischen Sven Mislintat und Sebastian Kehl entschärft - Lars Ricken freut sich auf die Klub-WM

BVB, News: Experte Erik Meijer rätselt über schwachen Saisonstart

TV-Experte Erik Meijer ist ob des schwachen Starts der Schwarz-Gelben in die neue Saison etwas ratlos. "Was ist los mit Dortmund? Die Frage darf man sich in diesen Tagen durchaus stellen", eröffnete der ehemalige Leverkusen-Profi seine kicker-Kolumne und fügte hinzu: "Denn das 7:1 gegen Celtic wurde überbewertet, drei Tage nach einem 4:2 gegen Bochum, gegen das der BVB nach einem möglichen 0:3-Rückstand wohl nicht mehr so zurückgekommen wäre. Zuvor hatte die Borussia bereits 1:5 in Stuttgart verloren, insofern überrascht dieses 1:2 bei Union gar nicht so sehr."

Während in der Champions League alles nach Plan läuft, straucheln die Dortmunder in der Liga umso mehr. In der Bundesliga reicht es aktuell nur für Platz sieben.

"Nach vorne macht es die Mannschaft oft gut, aber gegen den Ball lässt sie die nötige Aggressivität vermissen. Im Umkehrschluss reicht es fast, sie mit ebendieser Aggressivität aus der Bahn zu werfen. Das ist aber kein neues Phänomen - fast ist man geneigt zu sagen, es ist egal, wer dort Trainer ist", analysierte Meijer, der Sahin jedoch keineswegs aus der Verantwortung ziehen möchte. "Zum einen kennt er die Mannschaft schon länger, nämlich zuvor als Edin Terzics Assistent, zum anderen ist er offensichtlich noch nicht komplett in den Köpfen der Spieler angekommen, wenn diese nur phasenweise umsetzen, was er will."