"Sie zeigen uns, wie das ganz praktisch geht": Jürgen Klopp erhält Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland

Klopp? Der "populärste Deutsche in Großbritannien"

Vor der Verleihung plauschte Klopp mit den anderen Würdenträgern, gab Ehefrau Ulla gab einen Kuss und lauschte dann einer Vorführung von Joseph Haydns "Reiterquartett".

Der 57-Jährige teilte sich die Bühne mit Künstlern, Forschern, Historikern, Doktoren - auch der erste italienische Gastarbeiter im Volkswagenwerk wurde geehrt.

Klopp hätten "Erfolg und Ruhm nie davon abgebracht, sich jedem einzelnen Sportler zuzuwenden und in ihm den Menschen zu sehen", hieß es in der Begründung für die Auszeichnung: "Auch für seine zahlreichen Fans hat er sich immer viel Zeit genommen und sich auch der gesamten Region, in der er gelebt hat, zugewandt."

Von Liverpool aus habe der "populärste Deutsche in Großbritannien" zudem "erheblich zu einem positiven Bild unseres Landes beigetragen".