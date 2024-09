BVB, News und Gerüchte: Marco Reus "nicht gut genug" - Borussia Dortmund will "vom Ende her denken"

© getty

BVB, News: Thomas Broich erklärt Ausrichtung des Nachwuchsleistungszentrums

Seit Mai dieses Jahres ist der frühere Bundesligaprofi und Juniorennationalspieler Thomas Broich der Sportliche Leiter des Dortmunder NLZ. In einem Interview mit der Webseite des Klubs zieht er eine erste Bilanz und erläutert Ziele und Ausrichtung der Nachwuchsarbeit.

Ziel der Arbeit des NLZ sei es, "dass Jungs aus dem eigenen Grundlagenbereich, also aus der U9, U10 oder U11, den Weg bis in die Champions League schaffen. Dass sie es schaffen, bei Borussia Dortmund nicht nur Kaderspieler zu sein, sondern Stammspieler", sagt Broich. Dafür müsse man "vom Ende her denken. Was wird eigentlich auf Champions-League-Niveau verlangt? Was bedeutet das in der Ableitung für unsere U19 und in der Folge für alle Mannschaften bis zur U9?"

Der Fußball, der bei Borussia Dortmund gelehrt und gespielt wird, soll sich durch "viel Ballbesitz", "enorme technische Qualität", "Power" und "Zug zum Tor" auszeichnen, führt Broich aus. Essentiell für diese Art des Spiels sei "gegen den Ball diese Gier zu haben. Denn um unseren Fußball spielen zu können, brauchen wir den Ball. Also müssen wir den Ball erstmal erobern."