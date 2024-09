BVB, News und Gerüchte: "Er muss sich integrieren!" Maximilian Beier verweigert alle Interviews - Sebastian Kehl schließt weitere Transfers aus

© (C)Getty Images

BVB, News: Sebastian Kehl schließt weitere Dortmunder Transfers für die Defensive aus

Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat die Möglichkeit ausgeschlossen, dass sich der BVB auf dem Transfermarkt noch bei den vereinslosen Spielern bedient, um die Lücken in der Defensive zu schließen. "Da sehe ich im Moment keine Notwendigkeit", sagte Kehl der Bild-Zeitung.

In den letzten Tagen der Transferperiode war das Gerücht aufgekommen, dass die Dortmunder noch jemanden für die Linksverteidiger-Position suchen. Beim 0:0 in Bremen musste zudem Kapitän Emre Can erneut in der Innenverteidigung aushelfen, auf der Bank stand mit dem unerfahrenen Filippo Mane nur ein gelernter zentraler Defensivspieler zur Verfügung.

"Wir haben vorne und hinten verschiedene Optionen und fühlen uns gut aufgestellt. Wir sind mit der Transfer-Zeit hochzufrieden", stellte Kehl klar.

Trainer Nuri Sahin sah das genauso: "Auf dem Papier ist es vielleicht auf der Linksverteidiger-Position und in der Innenverteidigung dünn besetzt. Aber wir haben genug Alternativen und ich arbeite gerne mit jungen Spielern und einem kleinen Kader zusammen. Wir haben variable Spieler."