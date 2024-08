BVB, Noten und Einzelkritiken von Borussia Dortmund gegen den SV Werder Bremen: Maximilian Beiers Startelfdebüt zum Vergessen - auch weiterer Youngster enttäuscht

© getty

BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Werder Bremen: Waldemar Anton

Anton wurde früh von Njinmah genarrt und haute den Werder-Angreifer dann um (6.), nach Foul am selben Spieler sah er Gelb (29.). Tat sich auch zweimal in der Offensive hervor: In der 19. stahl sich Anton nach einem Freistoß am langen Pfosten davon, seine Hereingabe zu Beier wurde aber noch geklärt. In Minute 33 nahm er nach einem langen Groß-Zuspiel den Ball im Sechzehner wie ein echter Stürmer an, schloss aber etwas überhastet aus 14 Metern ab - links daneben. Kurz vor der Pause trat er über die Kugel und ermöglichte so Duckschs Chance (41.). Kurz nach der Halbzeit mit einem guten Block gegen Njinmahs Linksschuss (49.), steigerte sich auch insgesamt. Note: 3,5.