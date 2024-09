FC Bayern München, News und Gerüchte: "Er macht, was er will" - Scharfe Kritik an Joshua Kimmich für den Auftritt gegen den SC Freiburg

© getty

FC Bayern, News: Journalist zeigt sich nach Schlagabtausch mit Max Eberl versöhnlich

Journalist Cedric Pick hat sich nach dem kurzen verbalen Schlagabtausch mit Bayern-Sportvorstand Max Eberl versöhnlich gezeigt. "Es geht ja auch immer um die Sache an sich. Es wird da immer viel reingemixt an Emotionen, an Zündstoff, der in der Form gar nicht dazugehört. Ich habe ja um Himmels willen nicht einzelne Verantwortliche kritisiert", wird er bei Sport1 zitiert. Pick, der unter anderem für Sky und auch MagentaSport als Reporter tätig ist, wünsche Eberl nur das Beste und vertrete lediglich seine Meinung.

Pick hatte im Rahmen der Doppelpass-Sendung am Sonntag Eberl unterstellt, selbst nicht vom aktuellen Kader der Bayern überzeugt zu sein. "Es gibt ja so Leitdinge im Leben: Wenn du dir ein- und dieselbe Sache immer wieder sagst, dann glaubst du es auch irgendwann selber. Und dann gefällt dir auch irgendwann dieser Kader." Zudem bemängelte Pick, dass die Abwehrposition, die er als Schwachstelle identifizierte, weiterhin nicht vernünftig verstärkt worden wäre und sagte eine weitere titellose Saison und ein frühes Aus von Vincent Kompany voraus.

Eberl konterte diese Aussagen am selben Tag noch selbst, ohne jedoch Namen zu nennen. Die Bild-Zeitung will jedoch wissen, dass damit Pick gemeint war. "Wir sind mit unserem Kader sehr glücklich - auch, wenn manche Menschen sagen, dass ich das immer nur sage und ich es auch irgendwann glauben werde, wenn ich es immer sage. Das sind Menschen, die keine Ahnung haben", antwortete Eberl.

Mit zwei Siegen in zwei Ligaspielen ist der FC Bayern perfekt in die neue Saison gestartet. Auch im DFB-Pokal konnte man sich souverän gegen den SSV Ulm durchsetzen und das Ticket für die zweite Runde buchen. Nach der Länderspielpause geht es für den FCB am 14. September gegen Holstein Kiel weiter.