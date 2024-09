"Sie sollen dieses Jahr hart arbeiten": Thomas Müller mit Ansage an Fans des FC Bayern München

"Ich kenne einige Fans aus der Südkurve persönlich und weiß, was sie das ganze Jahr auf sich nehmen. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen dieses Jahr hart arbeiten. Sie werden einige Urlaubstage brauchen, denn wir haben dieses Jahr richtig was vor", sagte Müller bei DAZN.

Der 34-Jährige spielte damit auf die vielen Partien der Münchner in dieser Saison an, weil der deutsche Rekordmeister in Champions League und DFB-Pokal weit kommen werde.

"Wir müssen Arbeit reinstecken, damit wir gute Spiele machen. Das andere ist in weiter Ferne und kann als Leitspruch in der Kabine hängen. Eins nach dem anderen", meinte Müller weiter.

Der Weltmeister von 2014 wurde gegen Freiburg in der 59. Minuten beim Stand von 1:0 (Harry Kane hatte die Münchner in der 38. Minute per Elfmeter in Führung gebracht) für Michael Olise eingewechselt.