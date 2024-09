"Das habe ich so nur bei ihm gesehen": Robert Lewandowski verneigt sich vor Thomas Müller

© Getty Images

Neuer über Müller: "Einfach ein Siegertyp"

Auch Bayern-Torwart Manuel Neuer fand ausschließlich lobende Worte über seinen Teamkollegen. "Ich glaube, ich kenne keinen Fußballer, der so ehrgeizig ist wie er, der auch so viele Sachen so schnell lernt. Egal, was für ein Spiel man ihm präsentiert, er kann es innerhalb kürzester Zeit. Thomas ist einfach ein Siegertyp. Solche Spieler braucht man."

Der Keeper "habe so viele Momente mit ihm, auf die ich gerne zurückschaue - und ich denke, es werden noch einige dazukommen."

Müller war gegen den SC Freiburg in der 59. Spielminute für Michael Olise eingewechselt worden und hatte damit sein 710. Pflichtspiel im Trikot der Bayern gefeiert. Darüber hinaus traf er in der Schlussphase zum entscheidenden 2:0.

In der Bundesliga war es für den Weltmeister von 2014 der 475. Einsatz für die Münchner. Da hatte Müller Maier schon am vergangenen Spieltag beim 3:2 in Wolfsburg überholt. Maier stand in seiner Karriere von 1962 bis 1979 473 Mal für die Bayern in der Liga auf dem Platz.