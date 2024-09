Kein Einsatz in der Neuauflage des Champions-League-Finals gegen BVB? Real Madrid muss wochenlang auf Starspieler verzichten

Thibaut Courtois provozierte Spielunterbrechung

Während des Spiels hatte er wegen Provokationen noch den Unmut der gegnerischen Fans auf sich gezogen, was zu einer Spielunterbrechung führte.

Sicher verpassen wird Courtois derweil die Partie am Mittwoch, wenn es am 2. Spieltag der Königsklasse gegen OSC Lille geht. Am darauffolgenden Samstag wartet der FC Villarreal in der Liga.