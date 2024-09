Nuri Sahin rückt beim BVB deutlicher in den Fokus! Diese Baustellen hat der Trainer zu verantworten

Emre Can und Felix Nmecha sind derzeit nicht die Lösungen

Diese beiden hinterließen allerdings nicht den Eindruck, als würden sie auf dieser Position helfen können, um Sahins Idee von Fußball mit Leben zu füllen: Weder Can mit dem Ball, noch Nmecha ohne ihn. Sabitzer dagegen will dort unbedingt von der Leine gelassen werden und wurde aufgrund seiner Leistungen auf der zentraleren Position in das Team der vergangenen Champions-League-Saison gewählt.

Sahin muss diese Problematik schnellstens in den Griff bekommen und eine Lösung finden, die vor allem einer Sache genügt: dem fußballerischem Fortschritt seines Teams. Mit Can oder Nmecha an Groß' Seite ist der Zentrumsfokus im Spielaufbau bisher nicht zum Tragen gekommen.