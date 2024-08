"Wollte den aufgezeigten Weg nicht mitgehen": BVB gibt Paris Brunner an AS Monaco ab

U17-Weltmeister Paris Brunner verlässt Borussia Dortmund und schließt sich dem französischen Erstligisten AS Monaco an. Der 18-Jährige erhält bei den Monegassen einen Vertrag bis 2028, wird für die kommende Spielzeit aber zunächst an den belgischen Klub Cercle Brügge verliehen. Das teilten die Klubs am Freitag mit.

"Wir hätten Paris gerne langfristig an Borussia Dortmund gebunden, leider wollte er den von uns aufgezeigten Weg nicht mitgehen", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl: "Wir danken Paris für seine Zeit beim BVB und wünschen ihm für seine Zukunft natürlich trotzdem alles Gute." Brunner war 2020 aus der Jugend des VfL Bochum zu den Schwarz-Gelben gewechselt, bereits als 15-Jähriger spielte er für die U19 des BVB. Seine bislang größten Erfolge feierte Brunner im Nationaltrikot: Mit der U17 des DFB gewann er nach dem EM- auch den WM-Titel im vergangenen Jahr. Bei beiden Turnieren gehörte er zu den wichtigen Stützen. Für die U23 des BVB stand Brunner zweimal in der 3. Liga auf dem Platz, außerdem gehörte er einmal dem Profikader in der Bundesliga an. Durch Disziplinlosigkeiten hatte er zuletzt aber abseits des Platzes für Schlagzeilen gesorgt. In Monaco trifft Brunner, der 2023 mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet wurde, auf den früheren Bundesliga-Trainer Adi Hütter.

Artikel und Videos zum Thema