Zu wenig? BVB erhält angeblich erstes Angebot aus England für Niclas Füllkrug

25 Millionen Euro inklusive Boni würde der Londoner Klub gerne nach Dortmund überweisen, um dafür den deutschen Nationalspieler in die Premier League zu lotsen, berichtet Sky. Doch reicht das dem BVB? Eigentlich soll die 25-Millionen-Offerte nämlich nicht genug sein. Die Dortmunder würden gerne zusätzlich zu Neuzugang Serhou Guirassy auch mit Füllkrug in die Saison gehen - und die Schmerzgrenze für einen Verkauf liege bei 30 Millionen Euro.

Eine Erhöhung des Angebots der Hammers sei nicht vorgesehen, heißt es. Beharrt der BVB auf der Wunschsumme, würde sich West Ham wohl anderweitig umsehen. Mit Jhon Duran von Aston Villa habe man bereits einen weiteren Wunschstürmer ausgemacht.

Doch Niclas Füllkrug soll sich mittlerweile entschieden haben, dass er - nach anfänglichem Zögern - sehr gerne nach London zu den Hammers wechseln würde. Ein Argument dafür ist auch das Vertragsangebot, das ihm vom Premier-League-Klub vorliegen soll.

Denn der 31-Jährige bekäme bei West Ham wohl einen Dreijahresvertrag mit der Option auf eine vierte Saison, die im letzten Vertragsjahr realistisch zu erreichen sei - in Dortmund laufe sein Arbeitspapier nur noch zwei Jahre. Füllkrug hätte somit zum Ende seiner Karriere eine deutlich längere Sicherheit. In Sachen Gehalt gleicht das Angebot offenbar Füllkrugs aktuellem Gehalt in Dortmund, dort soll er 2,5 bis drei Millionen Euro netto verdienen.