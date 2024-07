"Hier bin ich am richtigen Platz": Für Julian Rijkhoff hat sich der Abgang vom BVB jetzt schon gelohnt

© imago images

Julian Rijkhoff: "Hier bin ich wirklich am richtigen Platz"

Risiken deshalb, weil es der Stürmer mit neuen Trainern zu tun bekommt: Francesco Farioli ist neuer Chefcoach, Frank Peereboom trainiert künftig die zweite Mannschaft. Gerade Farioli wird als ausländischer Trainer im mitunter schwierigen Ajax-Umfeld zu Beginn vor allem auf Resultate aus sein. Der 35-jährige Italiener, der von OGC Nizza kam, coachte Rijkhoff zuletzt im Testspiel gegen St. Truiden (4:0) intensiv.

Rijkhoff bekam dort 68 Minuten Spielzeit auf dem linken Flügel, auch in den weiteren Tests konnte sich der Ex-Dortmunder zeigen. Beim 2:1 gegen die Rangers vergab er zwei gute Chancen auf seinen Premiertreffer für die Profis.

Nun muss Rijkhoff das zeigen, was ihm schon beim BVB aufgetragen wurde: Geduld haben, hart an sich arbeiten und die Chancen im Training sowie bei den Spielen nutzen. Ajax wird ihm viel Zeit für seine Entwicklung einräumen, doch sein Weg in die erste Mannschaft wird nun auch genauer beobachtet werden.

Für Rijkhoff stehen also wichtige Monate an, er hat sich jetzt zu beweisen. Die Freude am Fußball hat er nach dem unrühmlichen Ende in Dortmund längst zurückerlangt. "Ich bin mit meiner Entwicklung zufrieden. Letztes Jahr war ich noch Jugendspieler, jetzt habe ich über 20 Spiele für beide Teams zusammen absolviert. Mein Ziel ist es, so schnell wie möglich in die erste Mannschaft zu kommen", sagte er und schob nach: "Hier bin ich wirklich am richtigen Platz."