BVB, News und Gerüchte: Entscheidung wohl gefallen - Sébastien Haller bekommt noch eine Chance

BVB, Gerücht: Neuverpflichtung Maximilian Beier offenbar im Pokal-Kader

Wie die Ruhr Nachrichten berichten, wird Trainer Nuri Sahin in seinem ersten Pflichtspiel als Trainer am Samstag gegen Phönix Lübek auf den Wechselkandidaten Youssoufa Moukoko und Salih Özcan verzichten. Dafür soll der erst am Montag von der TSG Hoffenheim verpflichtete Maximilian Beier im Kader gegen den Regionalligisten stehen, ebenso wie die Neuzugänge Waldemar Anton, Pascal Groß und Yan Couto.

Sahin hat Grund zur Freude, denn er kann auf den Großteil seiner Spieler zugreifen. Es fehlen lediglich Guirassy (Reha nach Außenbandverletzung) und Kjell Wätjen (muskuläre Probleme) aufgrund von Verletzungen.

Das Pokalspiel gegen Lübeck wird am Samstag um 18 Uhr angepfiffen und im Hamburger Volksparkstadion ausgetragen.

DFB-Pokal, voraussichtliche Aufstellung des BVB: