BVB, News und Gerüchte: Gregor Kobel äußert sich kryptisch zu Zukunft bei Borussia Dortmund

BVB, News: Gregor Kobel spricht über Dortmund-Zukunft

Mit seinen guten Leistungen im BVB-Dress hat sich Gregor Kobel in den Fokus des ein oder anderen Top-Teams gespielt. Nun hat sich der Schweizer Torhüter zu seiner Zukunft bei Borussia Dortmund geäußert.

"Mit dem Thema habe ich mich nicht beschäftigt. Ich versuche, mich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und nicht an Spekulationen teilzunehmen. Für mich ist klar, dass ich beim BVB bin und hier Vollgas geben werde", sagte Kobel im Interview mit den Ruhr Nachrichten, angesprochen auf seine Karriereplanung.

Zwar wisse man im Fußball "nie, was in der Zukunft passiert", allerdings sei für den 26-Jährigen "ganz klar, dass ich hier beim BVB bin und hier hundertprozentig mein Fokus liegt."

Ein klares Treuebekenntnis in Richtung der Schwarz-Gelben gab er jedoch nicht: "Ich glaube, dass ich auch an anderen Orten funktionieren würde. Ich habe da schon genug Selbstvertrauen. Wir brauchen über nichts zu diskutieren." Noch fühle er sich in Dortmund aber "sehr wohl".