"War es denn sinnvoll, Carlo Ancelotti zu entlassen?" Oliver Kahn stichelt gegen Bayerns Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz-Rummenigge

© getty

Der mehrfache Welttorhüter war gemeinsam mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic zum Ende der Saison 2022/23 bei den Bayern entlassen worden. "Klar ist das nicht alles so gelaufen, wie man sich das gegenseitig vorgestellt hat. Aber irgendwann ist es auch mal gut und man sollte die Dinge belassen, wie sie sind", resümierte Kahn.

Ruhige Zeiten beim "FC Hollywood" gebe es ohnehin nicht: "Ich weiß nicht, wie ruhige Zeiten beim FC Bayern tatsächlich ausschauen und ob sie wirklich leistungsfördernd sind."

Unter dem neuen Trainer Vincent Kompany starten die Bayern in diesen Tagen in die neue Saison. Offizieller Trainingsbeginn ist am 17. Juli, ein erstes Trainingslager am Tegernsee läuft vom 22.-25. Juli.