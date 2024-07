Real Madrid, Milan und Co.! Wie reagiert der BVB auf das Interesse an Nico Schlotterbeck und Niclas Füllkrug?

Laut dem Bericht gibt es eine klare Haltung der BVB-Bosse zu diesem Thema: Man habe beschlossen, keinen der beiden abzugeben und will unbedingt mit ihnen in die neue Saison gehen. Schlotterbeck hat sich in den vergangenen Monaten zum Schlüsselspieler in der Defensive entwickelt.

Bei Füllkrug ist das Bekenntnis womöglich etwas überraschender. Schließlich hat der BVB mit Serhou Guirassy einen neuen Stürmer verpflichtet, der nicht für die Bank kommt. Mit Sébastien Haller und Youssoufa Moukoko ist die Stürmerposition derzeit überbesetzt. "Uns ist bewusst, dass es nicht optimal ist, mit vier Stürmern in die Saison gesehen", sagte deshalb Sebastian Kehl.

Bleibt Füllkrug, ist es wahrscheinlich, dass Moukoko und Haller den Klub verlassen werden. Die grundsätzliche Einstellung der Dortmunder beim Nationalstürmer könnte sich nur durch ein unmoralisches Angebot verändern, heißt es. Sollte Atlético 30 Millionen Euro bieten, käme man wohl ins Grübeln. Danach sieht es aktuell aber noch nicht aus.

Nach der bitteren 0:4-Pleite im letzten Testspiel geht es am 24. Juli weiter. Dann spielt der BVB gegen Cerezo Osaka in Japan. Am 25. Juli geht es zurück nach Deutschland, Anfang August sollen im Trainingslager in Bad Ragaz (Schweiz) auch die Nationalspieler wieder mit dabei sein.