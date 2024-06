Kommentar zum BVB: Der Rücktritt von Edin Terzic kommt für alle genau richtig

© getty

BVB wankte unter Edin Terzic, weil ein klar erkennbares Konzept fehlte

Dortmund wankte in seiner gesamten Amtszeit immer wieder zwischen Phasen, in denen das Spielglück und die individuelle Klasse des Teams zu guten Ergebnissen geführt haben und Phasen, in denen gut organisierte Gegner mehrfach offenbart haben, was Dortmund fehlt: Ein klar erkennbares Konzept.

Vermutlich hätte man im Winter aus sportlichen Gründen einen Schlussstrich ziehen müssen, um sich in der Rückrunde neu aufzustellen und die Probleme angehen zu können. Es wäre zu diesem Zeitpunkt die konsequenteste Entscheidung gewesen, womöglich sogar einfach die richtige. Doch im Sport und im Fußball gibt es so viele Zufallselemente, dass Rationalität und Konsequenz nicht immer zum besten Verlauf führen.

Es gibt keine alternative Zeitleiste, auf der man überprüfen kann, wie es ohne Terzic in der Rückrunde gelaufen wäre. Klar ist: Die Borussia hat die Mindestziele erreicht und sich in der Champions League bis ins Finale gekämpft, um dort gegen das beste Team der Welt höchst unglücklich zu verlieren.