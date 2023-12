BVB: Nuri Sahin wird unter Edin Terzic neuer Co-Trainer von Borussia Dortmund

BVB: Nuri Sahin wird Co-Trainer bei Borussia Dortmund unter Edin Terzic

Seinen neuen Co-Trainer kennt Terzic aus gemeinsamen Zeiten in Dortmund, mit Sportdirektor Sebastian Kehl spielte Sahin einst zusammen. Der in Lüdenscheid geborene Sahin entstammt der BVB-Jugend und spielte von 2005 bis 2007, von 2008 bis 2011 sowie von 2013 bis 2018 für Dortmunds Profimannschaft. Zwischenzeitlich stand er bei Feyenoord Rotterdam, Real Madrid und dem FC Liverpool unter Vertrag.

Nach zwei Jahren bei Werder Bremen wechselte Sahin 2020 zu Antalyaspor in die Türkei, wo er 2022 seine aktive Karriere beendete. Bereits zuvor war er als Spielertrainer tätig gewesen, seitdem steht Sahin nur mehr an der Seitenlinie. In der vergangenen Saison führte Sahin den Klub von der türkischen Mittelmeerküste auf Platz 13, aktuell ist Antalyaspor in der Süper-Lig-Tabelle Achter.

BVB: Die nächsaten Bundesligaspiele von Borussia Dortmund