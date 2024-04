"Es ist kein Wunschkonzert": Eintracht Frankfurt trifft Entscheidung in Sachen Dino Toppmöller

"Wir sind nicht immer zufrieden und wir würden uns manchmal schnellere Entwicklung wünschen. Aber es ist auch manchmal kein Wunschkonzert", so Krösche weiter. Toppmöller kam im vergangenen Sommer an den Main, sein Vertrag läuft bis 2026.

In der Bundesliga steht der Europa-League-Sieger von 2022 nach dem 1:1 gegen Werder Bremen am Freitag auf Platz sechs, der mindestens zur Teilnahme an der Conference League berechtigt. Im DFB-Pokal schied die Eintracht bereits im Achtelfinale beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken aus, in der Europa League war in den Play-offs zur K.o.-Runde Endstation.

"Wir haben den Zeitpunkt genutzt, den Kader so umzustrukturieren, dass wir die nächsten Jahre erfolgreich sein können", sagte Krösche, der seinen eigenen Vertrag erst zu Wochenbeginn bis 2028 verlängert hatte: "Wir haben einen jungen Trainer dazugeholt. Dass all diese Veränderungen Zeit brauchen, ist einkalkuliert."

Dass die Frankfurter die durch die Erfolge der jüngeren Vergangenheit gestiegenen Erwartungshaltungen derzeit nicht vollständig erfüllen, ist für den 43-Jährigen "so ein bisschen der Fluch der guten Tat".