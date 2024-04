FC Bayern ist angeblich scharf auf einen italienischen Junioren-Nationalspieler

Der 16-Jährige, der als großes Mittelfeldtalent gilt, steht aktuell noch bei US Cremonese unter Vertrag. Dort kommt er in der aktuellen Spielzeit in der U19 der Norditaliener zum Einsatz. Er stand auch bereits im Profikader des Tabellendritten der Serie B, wartet dort aber noch auf sein Debüt.

Neben den Bayern sind laut Romano auch die Spitzenklubs Ajax Amsterdam und Juventus an dem Teenager interessiert. Der FCB habe gemäß Bild allerdings noch kein offizielles Angebot unterbreitet.

Für Cremoneses U19 gelangen Della Rovere in der laufenden Saison in 18 Spielen fünf Tore und sechs Vorlagen. Im Februar debütierte Della Rovere für Italien U16-Nationalmannschaft, zuvor kam er auch schon für die U13-Auswahl zum Einsatz.

Er ist im offensiven Mittelfeld zuhause, kann aber auch etwas zurückgezogen in der Zentrale eingesetzt werden.