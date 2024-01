Erfreuliche Nachricht zum Vorbereitungsstart: Stefan Lainer von Borussia Mönchengladbach ist nach überstandener Krebserkrankung zurück auf dem Platz.

Der 31-Jährige stand am Samstag beim Testspiel gegen die Go Ahead Eagles Deventer (4x30 Minuten) in der Gladbacher Startelf und bereitete sofort ein Tor vor.

In der Sommervorbereitung war beim österreichischen Rechtsverteidiger ein Lymphknotenkrebs festgestellt worden. Im November kehrte Lainer nach seiner Behandlung ins Training zurück, nun folgte sein erster Einsatz.