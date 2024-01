FC Bayern München: Offiziell! Eric Dier wechselt von Tottenham Hotspur zum FCB

Der englische Nationalspieler wird beim deutschen Rekordmeister vorerst mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2024 ausgestattet, es besteht aber die Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr. Bei den Bayern wird er künftig mit der Trikotnummer 15 auflaufen.

"Wir sind froh, dass wir Eric Dier verpflichten konnten. Er hat in unseren Überlegungen für diese Transferperiode schon länger eine Rolle gespielt. Eric wird ein wertvoller Bestandteil unserer Defensive sein. Seine sportlichen Fähigkeiten und seine internationale Erfahrung werden der Mannschaft sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine weiterhelfen", sagte Sportdirektor Christoph Freund.

Eric Dier: Die "perfekte Mischung" für den FC Bayern München?

Dier sprach davon, dass mit dem Wechsel nach München ein "Traum wahr wird, denn schon als Kind möchte man eines Tages für Klubs wie den FC Bayern spielen." Der FCB sei "einer der größten Vereine der Welt und hat eine unglaubliche Geschichte. Ich möchte dem Team mit meiner Vielseitigkeit in der Defensive helfen, freue mich sehr auf meine neuen Kollegen - und auf die Fans in der Allianz Arena, die in meinen Augen eines der schönsten Stadien der Welt ist."

Bereits am Vormittag hatte Trainer Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim einen bevorstehenden Durchbruch in den Verhandlungen um Dier bestätigt.